Путінські війська влаштували катувальні канцтабори в Балаклії – Нацполіція

У деокупованій Балаклії на Харківщині російські військові організовували катівню, де утримували в полоні щонайменше 40 людей, повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.



«У нещодавно окупованій Балаклії, у відділу поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше – там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти – БалДруку рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів.

Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі.

За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що «найлегше» – коли били струмом.