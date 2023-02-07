Під Бахмутом збили ще один російський штурмовик Су-25

У небі над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників України.

“Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак. Попередньо, – Су-25. Літак від влучання ракети загорівся і впав. Доля пілота наразі невідома”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії це – вже 295-й знищений літак ворога. // LB.ua