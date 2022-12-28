В Одесі демонтували пам’ятники Катерині II та Суворову
В Одесі на селищі Котовського демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”.
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У середу, 28 грудня, в Одесі почали розбирати дерев’яну огорожу навколо пам’ятника Катерині ІІ.
Після повномасштабного вторгнення Росії пам’ятник неодноразово обливали фарбою та розписували гаслами з вимогою демонтувати фігуру.
Місцева влада Одеси не раз змінювала думку про долю Катерини II, проте пізніше змінила свою позицію.Tweet