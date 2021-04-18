В Одессе мужчина пытался увести 9-летнюю девочку на глазах у ее мамы (фото)

Сегодня днем 17 апреля на углу улиц Левитана и Академика Королева, неизвестный мужчина пытался увести девятилетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла у магазина. Мать ребенка оказалась полицейским — она задержала мужчину до приезда правоохранителей.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У магазина на углу Левитана и Академика Королева мужчина предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась сотрудником полиции.

Одесситка задержала возможного педофила до приезда патруля.

Мужчину, который цеплялся к девочке, доставили в Киевский райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Чтобы предотвратить опасность, правоохранители и психологи рекомендуют установить с детьми слово-пароль, которое предупредит родителей об угрозе.