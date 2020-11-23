В Одессе полиция ночью разогнала акцию протеста против карантина выходного дня (видео)

В Одесской области полиция начала расследование по факту перекрытия дороги предпринимателями промтоварного рынка «7-й километр», которые вчера начали протестовать против карантина выходного дня.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, основанием для открытия уголовного производства стало препятствование движению автотранспорта.

«Акция протеста нарушила движение автотранспорта на Овидиопольской дороге», — заявили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Как сообщила журналистам председатель всеукраинского профсоюза предпринимателей «Еднисть» Ольга Костенко, предприниматели приняли решение проводить бессрочную акцию протеста (перекрытие дороги), пока власти не разрешат работать на «7-м километре» в выходные дни. Костенко считает, что из-за карантина выходного дня будет уничтожен малый и средний бизнес.

Протестующие также обвинили власти в «двойных стандартах». В частности, в том, что, запрещая работать на указанном промрынке, где большинство торговых объектов находятся на открытом воздухе, другие объекты, например, одесский рынок «Привоз» функционировал.

Представители Одесской ОГА, прибывшие к протестующим, просили разблокировать дорогу и делегировать представителей для участия в совещании в ОГА, которое запланировано во вторник, 24 ноября.

Предприниматели отказались, и остались протестовать на ночь. Они поставили мангал, возле которого грелись.

Ночью, как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, полиция разогнала протестующих и разблокировала проезжую часть.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день. // УНИАН