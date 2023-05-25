У Києві сьогодні очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Про це Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

26-28 травня по Київській області та Києву надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів, необхідно звертатися до диспетчерської «Київавтодору»: 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, можна телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044-272-40-18; 044-483-40-45; 044-383-58-59; 067-230-42-38; 094-928-28-59.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.