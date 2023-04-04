У столиці тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках

Оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов’язаних із оновленням договорів.

Зміни будуть відображені у додатку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

Також нагадуэмо, що на вулицях міста працюють «паркувальники»-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.

Офіційний портал Києва