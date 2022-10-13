Гид автолюбителя: покраска повреждений ЛКП автомобиля краской из баллончика

Автомобильная краска в баллончике – это удобный, универсальный, экономически целесообразный и недорогой способ подкрасить машину. Кроме того, это более дешевая альтернатива покраске в малярном цеху на специализированной СТО. Аэрозольная краска доступна во многих цветах и может быть найдена в большинстве автомобильных магазинов. Самое приятное в такой краске то, что она быстро высыхает, поэтому не придется долго ждать, прежде чем можно будет вновь пользоваться автомобилем.

Иногда на кузове автомобиля появляются мелкие сколы и царапины, их бывает сложно убрать простой полировкой. Починить лакокрасочное покрытие автомобиля можно самостоятельно. Все, что нужно – это правильно подобранная краска автомобильная в баллончиках для нанесения на поврежденную кузовную деталь. Такую работу можно выполнить самостоятельно, что позволяет сэкономить, на услугах дорогих профессиональных мастерских.

Для начала понадобиться узнать название и код краски автомобиля. В зависимости от марки авто табличка с технической информацией будет расположена на одной из деталей его кузова. После чего нужно купить профессиональную краску, которая соответствует известному коду. Средняя рыночная стоимость профессиональной краски в баллончике не превышает 500 гривен за баллон. Дополнительно понадобиться прозрачный лак для авто.

Перед покраской из баллончика: безопасность превыше всего

При распылении автоэмали из баллончика, нужно помнить, что вы имеете дело с веществами, которые могут быть вредны. Чтобы не вдыхать химикаты, нужно проводить работы в защитной маске. Недорогим и практичным решением будет респиратор со сменными фильтрами. Он отлично подойдет для фильтрации токсинов в воздухе или для использования во время распыления краски из аэрозоля.

Чтобы защитить руки, достаточно воспользоваться обычными нитриловыми перчатками. Защитные очки помогут уберечь глаза от активных веществ.

Виды аэрозольной автомобильной краски

Прежде чем сравнивать баллончики с краской, нужно понимать, какие бывают виды автомобильной эмали. Выделяют 3 группы:

алкидная автокраска;

акриловая 1К краска;

базовая двухкомпонентная автоэмаль.

На сегодняшний день стоимость алкидной краски не превышает 180 грн. за аэрозоль. Применяется для покраски старых советских автомобилей ВАЗ, Таврия, грузового транспорта.

Для современных автомобилей специалисты рекомендуют использовать акриловую или базовую автомобильную краску. Они подходят для красок без включения металлических или перламутровых частиц. Последняя используется для покраски современных автомобилей. Эти краски покрываются прозрачным лаком.

Самостоятельная покраска машины из баллончика

Процесс нанесения краски из баллончика выполняется вручную и не использует никаких сложных механизмов. Все начинается с выбора правильного типа автомобильной аэрозольной краски.

Распыление краски на самом деле очень простой и понятный процесс. Главное – принять некоторые меры предосторожности и заранее правильно подготовить поверхность. Это гарантирует гладкую поверхность, которая прослужит долго.

Традиционная заводская краска может быть хорошим выбором. Следует иметь в виду, что обычно она бывает только базовых цветов. Прежде чем приступить к покраске автомобиля, важно подготовить поверхность окрашиваемой детали. Вот что может понадобиться:

антисиликон;

чистящая салфетка;

грунтовка для авто.

В наборы профессиональных красок, как правило,, входят все перечисленные выше компоненты, а также акриловый лак, тканевая салфетка и тестовая карта. Автомобильные краски требуют, как минимум двух слоев для получения желаемого цвета. Цвет после первого нанесения не будет идентичен цвету после второго слоя и так далее, но это простой процесс, которым легко овладеть. Ориентировочные цены на типовые наборы:

Время высыхания краски из баллончиков

Аэрозольная краска — это тип краски, которая поставляется в баллончиках и распыляется при помощи сжатого воздуха в них. Время высыхания аэрозольных красок зависит от типа краски и толщины покрытия. Более тонкие покрытия сохнут быстрее, чем более толстые. Как правило, для высыхания тонкого покрытия требуется около 10 минут, но для высыхания более толстого покрытия может потребоваться до 30 минут.

Краска должна успевать высыхать после каждого слоя, поэтому не следует наносить следующий, пока он не будет готов предыдущий. При термическом воздействии базовые или акриловые краски обычно высыхают в течение получаса, а алкидная краска требует немного больше времени.