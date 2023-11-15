Як прикрасити ялинку до Нового року: поради від експертів

Новорічні свята дарують радість дорослим і дітям, це чарівний час, коли кожна людина хоча б трохи вірить у диво. Ялинка – важливий атрибут, її ставлять і прикрашають удома, навіть якщо малюки вже виросли. Якщо до 2024 хочеться оформити деревце по-особливому, експерти компанії “Аврори” розповідають про трендові дизайни цього року.

В інтернет-магазині сьогодні можна вибрати й купити штучні ялинки додому або в офіс. Зовні вони майже повністю імітують справжні – мають правильну трикутну форму, верхівку, фігурні гілочки з зеленою хвоєю. На ринку представлені моделі різних розмірів, як невеликі 75 см, так і високі 180, 200 й навіть 220 сантиметрів, зазначають фахівці компанії.

Чому штучна ялинка – актуальний вибір на сьогодні

Фахівці в один голос стверджують, що екологічна ситуація на планеті катастрофічна. До цього призводить і активна вирубка лісів, у тому числі й хвойних. Раніше символом Нового року було живе деревце, проте зараз замість нього все частіше купують штучні. Це не просто внесок у збереження довкілля, а й відсутність незручностей під час святкування.

По-перше, не доведеться часто прибирати голки, адже вони не осипатимуться. По-друге, для створення формованої хвої використовують якісні й безпечні матеріали, які не стануть причиною алергії та зберігатимуть привабливий вигляд багато років. Виробники завжди приділяють багато уваги формі, тому вона виходить ідеально рівною, з однаковими за розміром і красиво укладеними гілочками.

По-третє, живу ялину потрібно встановлювати, для цього знадобиться відро з піском чи інша саморобна конструкція. Штучні конструкції легко розбираються й збираються – достатньо поставити спочатку підставку, а потім стовбур із гілочками, і можна переходити до прикрашання. По-четверте, живе дерево залишається свіжим недовго, й викидати його завжди сумно. Штучне розраховане мінімум на 8-10 років, увесь цей час воно зберігає колір, форму й початкову пухнастість.

Як прикрасити ялинку: актуальні стилі до 2024 року

Деяким рішення придбати штучне дерево видається занадто банальним, адже кожного свята воно виглядає однаково. Проте цю проблему легко вирішити за допомогою декору й мішури – тим більше останнім часом з’являється дуже багато по-справжньому креативних, оригінальних прикрас. Ще цікавіше зробити їх власними руками з підручних матеріалів.

Купуючи штучні ялинки недорого чи дорого вони коштують, все ж потрібні до них іграшки та інші вироби, які нададуть дереву привабливий вигляд. Стиль оформлення, який актуальний завжди – класичний, коли для прикрашання вибирають одну колірну гаму. Наприклад, це тільки сріблясті, золотисті або білі предмети декору. Вийде цікавіше, коли вони матимуть різну форму – також їх можна доповнити декораціями схожої тематики.

Серед інших актуальних стилів експерти компанії зазначають такі:

ретро. Тут тобі знадобляться вінтажні прикраси, сніжинки, гірлянди, зроблені у вигляді ліхтарів тощо. Можеш дістати антикваріат, що залишився від бабусі, додати цукерок;

еко. Останнім часом саме такий стиль дуже популярний, особливо серед захисників довкілля. Вони прикрашають деревце не звичайними скляними кульками, а шишками, кавовими зернами, мандаринами та апельсинами, паличками кориці;

кантрі. Задача – оформити штучну ялинку так, щоб вона максимально точно нагадувала натуральну. Для прикрашання підійдуть вироби з фетру, тканини, шишки;

бохо-шик. У цьому стилі поєднуються традиції відразу кількох різних, зокрема присутні елементи фолку, еклектики, трохи циганського.

Купити ялинки та прикраси до них можна в інтернет-магазині з доставкою по всій країні.