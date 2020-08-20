В СБУ назвали фейком інформацію ФСБ РФ про нібито зрив операції СБУ

Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий «успіх» – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків.

Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі.

СБУ