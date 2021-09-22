В столичном метро задержали иностранца-хулигана, который ударил женщину

Мужчина нецензурно выражался, ударил по лицу женщину и размахивал перед другими пассажирами пневматическим пистолетом. Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли оружие. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

На станции метро «Кловская» к копам обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный нарушал общественный порядок в вагоне метро. Пассажир нецензурно выражался, ударил ее по лицу и размахивал предметом, похожим на пистолет. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. С помощью видео удалось установить маршрут движения вероятного подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения. В течение суток копы выяснили его местонахождение и задержали в одном из торгово-развлекательных центров в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В жилье иностранца на улице Ревуцкого полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, который направили на экспертное исследование.

«По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 — хулиганство, Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.