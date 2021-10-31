В столице с 1 ноября вводят единый скоростной режим

Опубликовано

В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал заместителя главы КГГА Константина Усова.

В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября: что это значит

Виталий Носач, РБК-Украина

Изменят семь участков улично-дорожной сети города:

  • Набережное шоссе,
  • Надднепрянское шоссе,
  • Столичное шоссе,
  • проспект Бажана,
  • улица Саперно-Слободская,
  • улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков,
  • проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения путями Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

Like

Метки:

Читайте также: