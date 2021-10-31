В столице с 1 ноября вводят единый скоростной режим

В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал заместителя главы КГГА Константина Усова.