В Сумах ввели комендантский час для детей

Депутаты городского совета Сум приняли решение о введении в городе комендантского часа для детей.

Об этом говорится в сюжете «ТСН.Ранок«.

Детям до 16 лет запретят находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00. Рядом должен быть хотя бы один из родителей, законный представитель или же лицо, несущее за него персональную ответственность.

Кроме того, работники развлекательных и торговых заведений в установленные времена комендантского часа теперь имеют право требовать у посетителей документы в подтверждение того, что им уже есть 16 лет. При нарушении ограничений детьми наказывать их родителей привлекут к административной ответственности.

«Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечерние и ночные часы без сопровождения взрослых», — прокомментировал принятое решение мэр Александр Лысенко, говорится на сайте городского совета.

Контролировать выполнение запрета будут профильные управления горсовета и полицейские. Решение вступает в силу с момента его публикации.

В городе также планируют усилить контроль за соблюдением запрета на реализацию в предприятиях торговли всех форм собственности детям в возрасте до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распития в общественных местах. // УНИАН