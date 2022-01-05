В Украине изменили схемы комбинирования вакцин от COVID-19

Так, согласно изменениям, вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно сочетать с векторными и мРНК-вакцинами. А после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca.

В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, согласно изменениям, вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca.

Согласно приказу Минздрава, возможны следующие схемы использования различных вакцин:

первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);

первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna);

первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca).

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Также Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а потом забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.

Как сообщалось, Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни не только медицинским работникам, но и для людям в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они привились.

Получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев. Преимущество прививки будут делать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Напомним, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. // УНИАН