33,6 млн гривень податків від українців пішло на фінансування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, де вчора захищав свою дисертацію нардеп Ілля Кива.

Про це повідомляє громадська організація “CASE Україна”.

Фінансування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, що діє при Міністерство соціальної політики України, здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (теж підпорядковується Мінсоцу). Сам фонд фінансується завдяки ЄСВ – єдиного соціального внеску із зарплат працівників. 86% від цієї суми йде до Пенсійного фонду, а 14% – до соцстрахування.

“Торік завдяки ЄСВ українських платників податків Інститут імені Іллі Киви отримав 33 млн 645 тис. грн. Отже, після цього ні в кого не має повернутися язик назвати ЄСВ якимось “добровільним внеском”, оскільки він фінансує захисти дисертацій дослідників а-ля Ілля Кива, у тому числі”, – йдеться у повідомленні громадської організації.

Експерти громадської неприбуткової організації “CASE Україна” беруть участь у розробці економічних реформ у сфері фіскальної та монетарної політики, міжнародної торгівлі та європейської інтеграції. Вони також брали участь у розробці програм реформування пенсійної системи та боротьби з корупцією.

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

На знак протесту проти таких грубих порушень Львівський лікар, викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.