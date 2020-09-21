В Украине появились новые автомобильные номерные знаки

Помимо принятия в первом чтении двух законопроектов, направленные на стимулирование приобретения и производства электромобилей и связанных с ними товаров, в Украине ввели новые номерные знаки, которые будут устанавливаться на автомобили, работающие от электричества.

Использование специальных номерных знаков для электрокаров регламентируется законом № 10405, который вступил еще в январе этого года. Однако выдавать новые номера стали только недавно.

Как они выглядят «вживую», показали в Facebook-сообществе Electrocars Club Ukraine.

Таким образом он комментирует положение закона о том, что специальные номера для электромобилей должны быть в зеленом цвете.

Такой цвет служит показателем того, что у данных машин — нулевой уровень выброса вредных веществ, написал на своей странице в соцсети один из авторов проекта и заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Также он отмечает еще одну особенность новых номеров — использование исключительно латиницы.

Кроме того, отдельно будут обозначать такси — для этого используются сочетания TZ, TY, TW, а также TV.

Еще один момент — владельцами «экологических» номеров станут граждане, которые проведут растаможку «евроблях» на полностью электрическом двигателе. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»