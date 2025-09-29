Парламентські вибори в Молдові: Центрвиборчком підрахував 100% голосів

ЦВК оцінила явку виборців у 52,21%.

Згідно з даними центральної виборчої комісії, першими у цих перегонах стала партія «Партія дії і солідарності» (PAS) президентки Маї Санду, яка отримала 50,20%.

На другому місці з 24,17% голосів опинився «Патріотичний блок». Одним із лідерів партії є проросійський експрезидент Ігор Додон.

Також до парламенту проходять:

блок «Альтернатива» – 7,96% ;

; «Наша партія» – 6,20% ;

; партія «Демократія вдома» – 5,62%.

Тобто загалом проголосували 1 608 518 громадян. З них більшість були жінки.

Для Молдови ці вибори є вирішальними, адже саме парламент формує як її внутрішній курс, так і зовнішньополітичну стратегію. Для президентки Маї Санду ці вибори стали черговим випробуванням на тлі перемоги на президентських виборах 2024 року, коли вона здобула підтримку більшості з невеликим відривом від суперників. // Дзеркало тижня