В Херсоне суд выпустил на свободу российскую шпионку

Татьяна Кузьмич шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам.

В понедельник, 5 октября, в Херсоне под залог в 0,5 миллиона гривень суд выпустил Татьяну Кузьмич, известную под псевдонимом «Цветаева», которую контрразведка СБУ летом 2020 года задержала по подозрению в государственной измене в пользу ФСБ России.

Об этом сообщает журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

По версии следствия, в 2015 году руководительницу ОО «Русич», старшую преподавательницу коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Татьяну Кузьмич, в аннексированном Крыму завербовал представитель российской спецслужбы с псевдонимом «Александр Престолов».

Установлена, что Кузьмич шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам, используя электронную почту, а также лично встречалась с россиянами на оккупированном полуострове и в Москве.

Во время обысков по месту жительства у нее нашли компьютер (с открытой электронной почтой, через которую она передавала полученную информацию, и программой, которая удаляла отправленные файлы), мобильные телефоны, флэш-накопители, переносной магнитный накопитель памяти, украинские сим-карты, кредитные карты «Сбербанка России», российские рубли и российские агитационные материалы.

В августе суд арестовал шпионку до 9 октября с правом внесения залога в размере 529 тысяч 500 гривень. После этого к Кузьмич на встречу приезжало несколько пророссийских политических деятелей и адвокатов.

Согласно полученной информации, руководство «Россотрудничества» планировало внести залог за Кузьмич, а также намерено пригласить в Херсон представителей ОБСЕ, ООН, Красного Креста для оказания ситуации огласки. Кроме того, залог в размере 529 тысяч 500 гривень за Кузьмич готов был заплатить член политической партии «Оппозиционный блок», нардеп Вадим Новинский. Кто именно внес залог за российскую шпионку, пока не известно. // УНИАН