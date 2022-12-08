В Україні дозволили користуватися лише цифровим посвідченням водія в “Дії”

Постанова набуде чинності 14 грудня.



Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в “Дії” без пластикового аналога.

Як повідомили в прес-службі сервісу “Дія”, тепер під час оформлення документа людина може вибрати цифрове посвідчення, а пластикову картку замовити додатково за бажанням.

За словами віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, у цифровому майбутньому в Мінцифри вбачають, що всі документи та послуги будуть “digital first”. Тобто спочатку цифрові, а паперові — за бажанням.

“В ідеальному цифровому майбутньому одні країни зможуть перевіряти цифрові документи громадян інших країн. Подібний проект вже робимо з польськими колегами. А для деяких послуг “Дію” вже використовує Канада”, – відмітив Федоров.

Зазначається, що постанова набуде чинності 14 грудня. // УНІАН