В Україні дозволили міняти водійське посвідчення у додатку «Дія»

Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ.

У додатку “Дія” українці можуть подати заяву про заміну водійського за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. А також змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

“Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first”, – зазначив Федоров.

Міністр пояснив, що оплатити заяву про заміну в “Дії” потрібно протягом 10 хв, інакше вона анулюється.

“Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від “Дії” про готовність цифрового документа”, – додав він. // УНІАН