В Україні кардинально змінюють правила отримання посвідчення водія

Отримати водійське посвідчення в Україні можна буде без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс, який дозволили опановувати самостійно. До того ж у нових правилах не обмежують кількість спроб на складання практичного іспиту з водіння.

При підготовці використовувалися джерела: заява міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram, повідомлення Міністерства внутрішніх справ, законопроєкт № 7354.

Більш докладно про зміни у порядку отримання прав водія – в матеріалі РБК-Україна .

Коли автошколу можна не відвідувати

Кабінет міністрів затвердив новий порядок отримання прав водія. Він суттєво відрізняється від правил, які діяли в Україні впродовж багатьох років. Зміни є частиною реформи, яка впроваджується МВС від літа 2023.

Нововведення передбачає, що майбутні водії матимуть вибір – вивчати теорію самостійно чи в автошколі.

Якщо раніше відвідування теоретичного курсу в автошколі було обов’язковим, тепер цю норму прибрали. Документи про проходження теорії в автошколі непотрібні.

Людина може вивчати ПДР вдома. Потім потрібно прийти до будь-якого центру МВС і скласти іспит попередньо записавшись на нього онлайн.

За бажанням, можна звертатися до репетитора чи, як і раніше, навчатися в автошколі.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ці нововведення стосуються також проєкту “Автошколи для осіб з інвалідністю”. В рамках програми можуть навчатися, зокрема, поранені військові. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

За словами міністра, порядок Кабміну набере чинності з моменту його офіційного оприлюднення (станом на 17 листопада, порядок не було опубліковано). Ці ж зміни передбачені в ухваленому ВР законопроєкті №7354 та мають набути чинності в листопаді 2023.

Як проходить іспит із теорії

Реформа сервісних центрів МВС передбачає створення прозорих умов для складання іспитів.

У кабінетах більше немає “сліпих зон” – встановлено по 4 камери, які забезпечують перехресне знімання та додатково фіксують звук у приміщенні.

Ігор Клименко наголосив, що скласти теоретичний іспит можна у будь-якому центрі МВС країни. Згодом така функція стане доступною і в ЦНАПах.

Записатися на іспит можна онлайн через сайт Головного сервісного центру МВС.

В разі невдалого результату повторно можна спробувати скласти іспит через 10 днів. Кількість спроб – необмежена.

Тип та кількість завдань не змінюються. За 20 хвилин треба відповісти на 20 питань комп’ютерного тесту.

Практика водіння

Приступати до практичного навчання дозволяється лише після успішного складання екзамену з теорії в сервісному центрі МВС. Така можливість зберігатиметься впродовж 12 місяців після отримання свідоцтва про теоретичну підготовку

На цьому етапі навчання обов’язково треба відвідувати практичні заняття в автошколі, пройти програму підготовки (зазвичай – 40 годин водіння з інструктором). Далі треба скласти внутрішній іспит та отримати документ про закінчення автошколи.

Після завершення практичного курсу в автошколі необхідно записатися на екзамен із практики в сервісному центрі МВС. Запис здійснюється через термінали в приміщеннях центрів. Також тестують можливість записатися на іспит онлайн.

Від 1 серпня 2023 кількість спроб для складання практичного екзамену є необмеженою (раніше допускалося лише 3 спроби) впродовж 2-х років від дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Інтервал між спробами – 10 днів.

Екзаменаційний лист практичного іспиту був оновлений. В цьому документі чітко визначені типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

У салоні авто для практичних іспитів встановили по 2 реєстратори та камеру з кутом огляду салону на 360°, щоб унеможливити неправомірні дії екзаменатора.

Алгоритм отримання посвідчення водія за новими правилами

З урахуванням нововведень порядок отримання водійських прав виглядатиме наступним чином:

Підготовка до теоретичного іспиту самостійно чи в автошколі; Запис на іспит онлайн; Складання іспиту з теорії в сервісному центрі МВС; Навчання практиці водіння в автошколі; Внутрішній іспит в автошколі; Отримання свідоцтва автошколи про завершення практичного курсу; Запис до сервісного центру МВС на практичний іспит; Складання практичного іспиту; Отримання водійського посвідчення.

Інструкторам загрожують штрафи

Реформа порядку отримання прав водія направлена, зокрема, на боротьбу корупцією. Майбутні водії протягом 30 днів можуть оскаржити дії інструкторів автошколи, та співробітників сервісних центрів у разі:

Порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (ст. 127-3 Кодексу про адміністративні правопорушення). Карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн;

Порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (ст. 127-3 Кодексу про адміністративні правопорушення). Карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн.

Замінити посвідчення стало простіше

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів водій отримує посвідчення, яке треба оновити через два роки.

Раніше для цього треба було йти в сервісний центр, а тепер замінити права можна через “Дію”, замовивши доставку документа “Укрпоштою”.

Для отримання нового посвідчення треба подати заяву в застосунку, а потім обрати один із варіантів:

забрати посвідчення в сервісному центрі МВС;

прийти до найближчого відділення “Укрпошти”;

замовити кур’єра.

Розгляд заявки займатиме до 3 днів, а доставка поштою – до 7 днів. Послуга коштуватиме 294 грн.

Послугою заміни посвідчення можуть скористатися водії, що отримали перші права 2 роки тому, а також ті, хто загубив чи пошкодив документ.