Для столичных предпринимателей ввели новые карантинные льготы

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Киевсовет расширил льготы и преференции для малого и среднего бизнеса столицы, пострадавшего из-за пандемии.

Внесение изменений и дополнений в Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и решение Киевсовета «О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева на время действия ограничительных мер» от 24 декабря 2020 поддержали 99 депутатов.

Сессия Киевсовета

Фото Официальный портал Киева

Как сообщает городской портал, одобренные изменения касаются:

  • уменьшения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни в содержании владельцами заведений общественного питания площадок у стационарных учреждений, а также сезонных и летних площадок;
  • увеличения размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • уменьшения платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Ранее Киевсовет освободил автовладельцев от платы за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис». // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

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