В Україні кілька видів пакетів тепер під забороною: як не нарватися на штраф

Законом передбачено, що поліетиленові пакети мають замінити.

В Україні із січня почала діяти заборона на використання та продажу всіх пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Таким чином, з 1 січня остаточно почав діяти закон України, що забороняє розповсюджувати тонкі й надтонкі поліетиленові пакети (так звані “маєчки” та інші маленькі) товщиною до 50 мкм. Навіть у якості первинного пакування для сипучих продуктів, риби та мʼяса. Навіть на платній основі.

Заборона стосується магазинів, ринків та закладів харчування.

Поліетиленові пакети мають замінити на біорозкладні пакети, що відповідають стандартам та мають спеціальне маркування.

При цьому, дозволено продавати товсті поліетиленові пакети, які зазвичай продаються в прикасових зонах супермаркетів.

За порушення представників бізнесу штрафуватимуть на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення – на 17-34 тисячі гривень.

Заборона пакетів в Україні – що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким запроваджуються механізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а також передбачена відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

Перший етап – з 10 грудня 2021 року була запроваджена обов’язкова реалізація пакетів за кошти, а безкоштовне розповсюдження забороняється.

Другий етап почався з березня 2022 року – заборона розповсюдження пакетів до 50 мікрометрів. І третя стадія – з 1 січня 2023 року – заборона використання всіх пакетів до 50 мікрометрів. // УНІАН