В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей

Джерело: заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у Facebook/

В Україні частину студентів-бюджетників, які навчатимуться на окремих спеціальностях, можуть перевести на грантове фінансування.Однак грант не покриватиме повної вартості навчання.

За словами заступника очільника МОН, зараз розроблено нову концепцію фінансування вищої освіти – через формульний розподіл і через запровадження грантів, що уможливлюють співфінансування вищої освіти державою і приватним сектором.

Проте повне державне фінансування буде збережено для деяких спеціальностей, зокрема, медицини, освіти, природничих наук тощо.

“Якщо коротко, ми пропонуємо збереження 100% державного фінансування навчання на бакалавраті для певних спеціальностей (медицина, освіта, природничі науки тощо) і перехід на гранти для інших. В результаті передбачаємо, що кількість вступників, які отримають фінансову підтримку свого навчання від держави, збільшиться на 30-40% (але підтримка буде не повна). Якщо депутати схвалять концепцію, приступимо до розробки конкретних законопроєктів”, – пояснив Михайло Винницький.

За його словами, також передбачається монетизація пільг – тобто, надання фінансової підтримки пільговикам після їх вступу до закладу вищої освіти, а не гарантію бюджетного місця незалежно від результату ЗНО, як зараз.

Зокрема, заступник очільника МОН зазначив, що нову концепцію системи державного фінансування вищої освіти буде презентовано на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, в контексті перегляду Комітетом чинної системи державного замовлення. // Букви