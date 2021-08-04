В Україні на два дні оголосили штормове попередження (карта)

У Карпатах очікуються сильні дощі, оголошено другий рівень небезпечності.

В Україні на 5 та 6 серпня оголосили штормове попередження. У більшості областей очікуються грози, град, шквали та значні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с; ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах», — йдеться у повідомленні.

Через це оголошено I рівень небезпечності.

Також, за даними синоптиків, 6 серпня у західній частині країни очікуються значні дощі. А вночі 6 серпня в Карпатах прогнозуються сильні дощі. Оголошено ІІ рівень небезпечності.

II ступінь — Погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Погода в Україні 5 серпня

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні завтра, 5 серпня, очікуються грози, які прийдуть з Європи.

За даними синоптика Наталки Діденко, у західних областях, на півночі та подекуди у центральній частині України короткочасні дощі та грози передбачаються місцями, часом супроводжуватимуться шквалами. // УНІАН