Что делает Нидерланды идеальным местом для получения образования

За последнее время Нидерланды превратились в популярное место для студентов, планирующих учиться за границей. Они прославились своими всемирно-известными университетами и яркой культурой. Эта страна предоставляет высококачественное образование иностранным студентам, а местные университеты входят в число лучших в Европе и во всем мире.

Нидерланды с их улицами, удобными для езды на велосипеде, живописными каналами и сплоченным сообществом являются идеальным местом для иностранцев, которые ищут возможность получить образование за границей. Эксперты украинского агентства по образованию за границей SIMPLEX.UA рассказывают о о поступлении и обучении в Нидерландских вузах.

Причины популярности образования в Нидерландах

Несколько факторов способствовали тому, что высшее образование в Нидерландах занимает топовые места в списке самых популярных направлений:

Образование мирового класса. Нидерланды являются родиной нескольких ведущих университетов и колледжей, предлагающих широкий спектр высококачественных программ в разных областях. Некоторые рейтинги ведущих университетов включают в себя Лейденский университет, Роттердамский университет Эразма, Амстердамский университет и Делфтский технологический университет. Многие курсы и программы в этих университетах преподаются на английском языке, что удобно для иностранцев. Исследовательские возможности. ВУЗы известны своими передовыми исследованиями и инновациями, это открывает перед студентами многочисленные возможности. Некоторые исследовательские университеты предлагают научно-ориентированные программы в академической среде. Экономическая эффективность. В отличие от других популярных учебных направлений за рубежом стоимость жизни и обучения в этой стране относительно низкая, что делает ее привлекательным вариантом для студентов, ищущих высококачественное образование по доступной цене. В Амстердаме и Роттердаме учиться дешевле, чем в Лондоне или Париже.

Нидерланды – разнообразная и инклюзивная страна, что делает ее идеальным местом для иностранных студентов, стремящихся попасть в мультикультурную среду обучения.

Какие стипендии предусмотрены

Для людей, желающих стать студентом в одном из голландских вузов, доступны разные одноразовые стипендии и бонусы. Стоит отметить, что получают их далеко не все желающие, а получение зависит от активности самого студента и его академических успехов. Вот некоторые из них:

Orange Tulip Scholarship (OTS) – могут подаваться те, кого уже приняли в голландский университет – покрывает плату за обучение

Holland Scholarship – предусмотрена для иностранных студентов, желающих учиться по очной программе бакалавриата или магистратуры в одном из местных высших учебных заведений – размер стипендии составляет 5000 евро

общие магистерские стипендии Erasmus Mundus – стипендия доступна тем, кто хочет учиться по общей магистерской программе, предлагаемой консорциумом европейских университетов, включая голландские университеты.

Нидерланды находятся на 17 месте в мировом рейтинге по величине экономики по объему ВВП. Страна обладает высокоразвитым сельскохозяйственным сектором и является вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире.