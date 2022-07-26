В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода (карта)

На сьогодні у деяких областях України оголошено I рівень небезпечності.

Сьогодні, 26 липня, у другій половині дня в деяких областях України очікується погіршення погоди.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, очікуються грози, а подекуди ще й град та шквали.

“У другій половині дня 26 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, – йдеться у попередженні.

Як зазначається, I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Також, за даними Укгідрометцентру, 26 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні сьогодні

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +16°, вдень +26°, легкий дощ.

У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +13°, вдень +30°.

У Луцьку – невелика хмарність, вночі +13°, вдень +29°.

У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +12°, вдень +28°.

У Тернополі 26 липня вночі буде +13°, вдень +30°, невелика хмарність.

У Хмельницькому буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.

В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +32°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть +15°…+32°, ясно і безхмарно.

У Чернівцях у вівторок – невелика хмарність, вночі +16°, вдень +31°.

У Вінниці сьогодні буде +14°…+28°, невелика хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі +12°, вдень +27°, невелика хмарність.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +17°, вдень +26°, невеликий дощ.

У Кропивницькому температура вночі буде +15°, вдень +28°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Полтаві – практично безхмарно, температура повітря +16°…+23°.

В Одесі 26 липня – практично безхмарно, температура вночі +19°, вдень +28°.

У Херсоні у вівторок вночі +17°, вдень +31°, невелика хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде практично безхмарно, вночі +17°, вдень +30°.

У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.

У Сумах температура повітря становитиме +15°…+23°, невелика хмарність, сильний дощ.

У Харкові – невелика хмарність, температура вночі +16°, вдень +26°, сильний дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +25°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +15°…+26°, легкий дощ.

У Краматорську сьогодні буде практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +27°.

У Сєвєродонецьку – похмуро, невеликий дощ, температура вночі +17°, вдень +25°. // УНІАН