В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода (карта)
На сьогодні у деяких областях України оголошено I рівень небезпечності.
Сьогодні, 26 липня, у другій половині дня в деяких областях України очікується погіршення погоди.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, очікуються грози, а подекуди ще й град та шквали.
“У другій половині дня 26 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, – йдеться у попередженні.
Як зазначається, I рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Також, за даними Укгідрометцентру, 26 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні сьогодні
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +16°, вдень +26°, легкий дощ.
У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +13°, вдень +30°.
У Луцьку – невелика хмарність, вночі +13°, вдень +29°.
У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +12°, вдень +28°.
У Тернополі 26 липня вночі буде +13°, вдень +30°, невелика хмарність.
У Хмельницькому буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.
В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +32°.
В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть +15°…+32°, ясно і безхмарно.
У Чернівцях у вівторок – невелика хмарність, вночі +16°, вдень +31°.
У Вінниці сьогодні буде +14°…+28°, невелика хмарність.
У Житомирі у вівторок буде вночі +12°, вдень +27°, невелика хмарність.
У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +17°, вдень +26°, невеликий дощ.
У Кропивницькому температура вночі буде +15°, вдень +28°, невелика хмарність, легкий дощ.
У Полтаві – практично безхмарно, температура повітря +16°…+23°.
В Одесі 26 липня – практично безхмарно, температура вночі +19°, вдень +28°.
У Херсоні у вівторок вночі +17°, вдень +31°, невелика хмарність.
У Миколаєві сьогодні буде практично безхмарно, вночі +17°, вдень +30°.
У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.
У Сумах температура повітря становитиме +15°…+23°, невелика хмарність, сильний дощ.
У Харкові – невелика хмарність, температура вночі +16°, вдень +26°, сильний дощ.
У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +25°, невелика хмарність, легкий дощ.
У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +15°…+26°, легкий дощ.
У Краматорську сьогодні буде практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +27°.
У Сєвєродонецьку – похмуро, невеликий дощ, температура вночі +17°, вдень +25°. // УНІАН
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