В Україні посилять відповідальність за підробку ковід-сертифікатів до 3 років тюрми

Уряд України підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підроблення ковід-документів.

Про це в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, назвавши таку підробку загрозою для всього суспільства.

Зокрема, на тих, хто свідомо використовує підроблені документи, чекатиме штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років.

Для лікарів, які свідомо вноситимуть в систему неправдиву інформацію про щеплення, передбачений штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1−3 роки.

А для тих «підприємців», які підроблятимуть документи про вакцинацію, можуть запровадити штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років.