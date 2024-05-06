В Україні прогнозують дощі із грозами та шквальний вітер
Синоптики прогнозують 7 травня в Україні дощ із грозами, а температура повітря вдень коливатиметься в межах 20 градусів тепла.
Про це пише синоптик Наталя Діденко у Facebook.
“Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16+20 градусів.
На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.
Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7-го травня принесе дощі з грозами.
Хіба що в Криму та Приазов’ї опади завтра малоймовірні”.
Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14+20 градусів, а всередині тижня можливі заморозки.
У Києві 7-го травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17+19 градусів. Західний вітер у столиці очікується рвучким. // УП