В Україні прогнозують дощі із грозами та шквальний вітер

Синоптики прогнозують 7 травня в Україні дощ із грозами, а температура повітря вдень коливатиметься в межах 20 градусів тепла.

Про це пише синоптик Наталя Діденко у Facebook.

“Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16+20 градусів.

На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7-го травня принесе дощі з грозами.

Хіба що в Криму та Приазов’ї опади завтра малоймовірні”.

Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14+20 градусів, а всередині тижня можливі заморозки.

У Києві 7-го травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17+19 градусів. Західний вітер у столиці очікується рвучким. // УП