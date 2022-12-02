В Україні розпочався період заборони на вилов раків

З 1 грудня 2022 року у більшості українських водойм розпочинається заборона на вилов раків.

Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Залежно від погодних умов період початку та закінчення заборони у деяких областях може відрізнятися – з 1 грудня по 31 березня, або по 30 червня.

За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, повідомили у Мінагрополітики. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 раків.

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В Україні заборонено пересування маломірних плавзасобів на водоймах країни під час воєнного стану. Також діє заборона на період воєнного стану від Державної прикордонної служби на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі, Дністровському і Будацькому лиманах, річці Дунай та річці Дніпро в межах Чернігівської області.