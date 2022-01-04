В Україні штрафуватимуть за розсилку «спаму»

З початком 2022 року в нашій країні почнуть карати на серйозні суми за певне порушення

Те, які чималі суми штрафів передбачені в Україні за регулярне розсилання так званого “спаму”, тобто сумнівних рекламних пропозицій або як ще називають комерційні електронні повідомлення, випливає з закону ”Про електронні комунікації“, що вже набув чинності .

Зокрема, відповідно до змін у законодавчих нормах, за регулярне розсилання “спаму” оштрафують на суми від 1,7 тисяч до 3,4 тисяч гривень. Виходячи з цих нововведень, якщо кінцевому споживачеві електронної комунікаційної послуги, постійно надсилають повідомлення, що нав’язують покупку товару/сервісу, без можливості скасувати отримання подібної інформації на адресу електронної пошти/номер телефону/іншого мережного ідентифікатора, особливо якщо у повідомленні відсутні дані особи- відправника (за винятком розсилки, що надходить безпосередньо від компанії, що надає електронні комунікаційні послуги користувачеві-одержувачу, який уклав домовленість щодо надання електронної комунікаційної послуги), порушник буде покараний штрафом у розмір від 3,4 тисяч до 8,5 тисяч гривень.

Також, за невиконання даних вимог, у Національній комісії, яка здійснює регулювання у сферах зв’язку/інформатизації, або якщо створюються перепони під час виконання покладених на чиновників зобов’язань, передбачено штраф на суму 17 тисяч до 51 тисяч гривень. При цьому, правоохоронні структури можуть таємно отримувати інформацію від телекомунікаційних компаній, включаючи персональні дані про споживача, навіть без рішення суду. // itechua.com