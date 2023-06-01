В Україні з наступного року заборонять ртутні термометри

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Україна приєдналася до Мінаматської конвенції, за якою зобов’язується з 1 січня 2024 року припинити виробництво, імпорт та експорт ртутовмісної продукції.

Україна приєднується до Мінаматської конвенції, яка передбачає поступову відмову від використання ртуті.

Україна приєднується до Мінаматської конвенції, яка передбачає поступову відмову від використання ртуті / фото ua.depositphotos.com

Фото ua.depositphotos.com

Як повідомили у Міндовкілля, Верховна Рада прийняла законопроєкт №0199 “Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть”, за яким Україна зобов’язується з 1 січня 2024 року припинити виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть.

Зазначається, що Мінаматська конвенція про ртуть прийнята у 2013 році та набула чинності у 2017 році. Вона названа на честь міста Мінамата у Японії, де наприкінці 1950 років ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже 2 тисячі людей. Отруєння викликало хворобу Мінамати – синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті.

Конвенція передбачає поетапну відмову від використання ртуті, зокрема, забороняється її подальший видобуток, а також встановлюється заборона на виробництво, експорт та імпорт багатьох продуктів, що містять ртуть (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле, і навіть косметики).

Як відзначив міністр екології Руслан Стрілець, долучення України до Конвенції дозволить “в подальшому унеможливити такі ситуації, як із заводом “Радикал”, коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба в українській столиці”.

Проблема із заводом “Радикал” у Києві

Київський завод “Радикал” до припинення у 1996 році своєї виробничої діяльності був монополістом з виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів, які містили в своєму складі сполуки ртуті та хлору.

Оскільки зупинка виробництва заводу була проведена з порушенням вимог природоохоронного законодавства і залишки хімічних речовин не були вивезені з підприємства, це перетворило територію у самому центрі Лівобережжя столиці на “ртутний міні-Чорнобиль”.

Станом на початок 2022 року у Києві досі були не утилізовані майже чотири гектари землі колишнього заводу “Радикал” – приблизно 200 тисяч тонн хімічних речовин. // УНІАН

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