Зміни стосуються щодо автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток “Дія”.

Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни до вимог до державних номерних знаків транспортних засобів.

Як йдеться в наказі відомства, замість літеросполук, які позначають регіон, додаються позначення “ЕD”, “DC”, “DI”, “PD”.

Згідно документу, у разі якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС будуть використовуватися літеросполуки – “ЕD”, “DC”.

Α також, якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка “Дія” будуть використовуватися літеросполуки – “DI”, “PD”. // УНІАН