В Україні з’являться нові автомобільні номери
Зміни стосуються щодо автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток “Дія”.
Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни до вимог до державних номерних знаків транспортних засобів.
Як йдеться в наказі відомства, замість літеросполук, які позначають регіон, додаються позначення “ЕD”, “DC”, “DI”, “PD”.
Згідно документу, у разі якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС будуть використовуватися літеросполуки – “ЕD”, “DC”.
Α також, якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка “Дія” будуть використовуватися літеросполуки – “DI”, “PD”. // УНІАНTweet