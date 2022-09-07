В Україні запускають систему екстреної допомоги за єдиним номером 112

Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний закон.

В Україні запрацює екстрена служба за єдиним номером 112. Служба діятиме за принципом “єдиного вікна”, що дозволить особі використовувати для виклику один телефонний номер.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому “Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”. За закон проголосували 308 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці зазначено, що за період воєнного стану з 24 лютого 2022 року по теперішній час навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45%.

Закон передбачає створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню у разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій:

організація прийняття звернень до екстрених служб за принципом “єдиного вікна”, що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;

забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;

надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцеперебування абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.

Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, Нацполіція заявляла про готовність до інтеграції в єдину службу “112” ще у січні 2020 року. Система “112” повинна інтегрувати декілька екстрених служб: поліцію, “швидку”, службу порятунку, газову службу.