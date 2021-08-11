Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня

Уряд до 1 жовтня 2021 року продовжив у країні адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в своєму Telegram-каналі.

«Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій з коронавірусом», — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, готуються лікарні, і практично до 100% доведено кількість ліжок з підведеним киснем. Закуплено також 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування українців на амбулаторному етапі. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»