В Украине растет сеть корпоративных и коммерческих зарядных станций для электромобилей

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С переходом человечества на автомобили с электрическим мотором остро встал вопрос эффективной и быстрой зарядки. Пользователи электромобилей нуждаются в обустройстве электростанции для подзарядки не только дома, но и на общественных паркингах. Поэтому возле офисов, супермаркетов, других объектов устанавливают коммерческие зарядные станции. Это интеллектуальное оборудование, предназначенное для зарядки нескольких электромобилей, отмечают специалисты компании TOKA.

Коммерческие зарядные станции

Корпоративные и коммерческие электрозаправки

Коммерческие заправки устанавливают на общественных паркингах для привлечения клиентов или получения прибыли. Клиенты, сотрудники могут заряжать автомобиль платно или получают свободный доступ к оборудованию по корпоративным картам. Подобная станция имеет большую мощность, предназначена для одновременной заправки нескольких электрокаров. Монтаж бывает следующим:

  • Настенный. Используется в местах, где свободное пространство ограничено. Это компактное устройство с одним или несколькими разъемами.
  • Напольный. Терминал установлен на специальном пьедестале, позволяет поставить вокруг него машины. Обычно их монтируют на просторных паркингах.

Зарядная станция имеет удобный интерфейс. Благодаря программному обеспечению можно управлять оборудованием, получать информацию о пользователях в режиме реального времени, формировать отчеты.

Особенности

Производители в разных странах используют соответствующие стандарты при выпуске зарядных станций. В нашей стране преимущественно используются установки, которые распространены в Европе. Но также может эксплуатироваться техника американского или азиатского стандарта.

Современные электрозарядники имеют функцию быстрой зарядки https://toka.energy/shop/fast-chargers/. Это мощные устройства, способные зарядить аккумулятор автомобиля всего за 15-20 мин. на 80%. Затем мощность падает, зарядка выполняется в обычном режиме.

Также одной из главных характеристик, которую учитывают при выборе, является мощность зарядного устройства и тип подключения (к однофазной или трехфазной сети). Обращают внимание еще на ряд параметров:

  • Разъемы. Они должны соответствовать гнезду электрокара, поэтому для коммерческих станций важно, чтобы коннекторы были разных стандартов. Это делает оборудование универсальным.
  • Управление доступом. Система контроля может предполагать обеспечение доступа по картам-ключам или оплата будет списываться прямо с банковской карты пользователя.
  • Степень защиты корпуса. Он может быть практически герметичным, не пропуская внутрь пыль, грязь, воду. Некоторые модели имеют антивандальное исполнение.

Управлять устройством удобно по беспроводному каналу связи. Дизайн выбирают с учетом инфраструктуры, корпоративных цветов компании-заказчика.

Коммерческие и корпоративные модели благодаря универсальности и простоте использования устанавливают возле объектов разного назначения. Так, электрические зарядники устанавливают в следующих местах:

  • паркинг многоквартирного дома;
  • торгово-развлекательные центры;
  • бизнес-центры, офисные парковки;
  • автозаправки;
  • таксопарки;
  • рестораны, отели;
  • спа-комплексы;
  • стоянка возле зданий крупных компаний.

Желательно устанавливать коммерческие, корпоративные зарядные станции на крупных паркингах развлекательных и бизнес-центров. Для домашнего использования подойдут менее мощные устройства.

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