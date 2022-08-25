В Украине растет сеть корпоративных и коммерческих зарядных станций для электромобилей
С переходом человечества на автомобили с электрическим мотором остро встал вопрос эффективной и быстрой зарядки. Пользователи электромобилей нуждаются в обустройстве электростанции для подзарядки не только дома, но и на общественных паркингах. Поэтому возле офисов, супермаркетов, других объектов устанавливают коммерческие зарядные станции. Это интеллектуальное оборудование, предназначенное для зарядки нескольких электромобилей, отмечают специалисты компании TOKA.
Корпоративные и коммерческие электрозаправки
Коммерческие заправки устанавливают на общественных паркингах для привлечения клиентов или получения прибыли. Клиенты, сотрудники могут заряжать автомобиль платно или получают свободный доступ к оборудованию по корпоративным картам. Подобная станция имеет большую мощность, предназначена для одновременной заправки нескольких электрокаров. Монтаж бывает следующим:
- Настенный. Используется в местах, где свободное пространство ограничено. Это компактное устройство с одним или несколькими разъемами.
- Напольный. Терминал установлен на специальном пьедестале, позволяет поставить вокруг него машины. Обычно их монтируют на просторных паркингах.
Зарядная станция имеет удобный интерфейс. Благодаря программному обеспечению можно управлять оборудованием, получать информацию о пользователях в режиме реального времени, формировать отчеты.
Особенности
Производители в разных странах используют соответствующие стандарты при выпуске зарядных станций. В нашей стране преимущественно используются установки, которые распространены в Европе. Но также может эксплуатироваться техника американского или азиатского стандарта.
Современные электрозарядники имеют функцию быстрой зарядки https://toka.energy/shop/fast-chargers/. Это мощные устройства, способные зарядить аккумулятор автомобиля всего за 15-20 мин. на 80%. Затем мощность падает, зарядка выполняется в обычном режиме.
Также одной из главных характеристик, которую учитывают при выборе, является мощность зарядного устройства и тип подключения (к однофазной или трехфазной сети). Обращают внимание еще на ряд параметров:
- Разъемы. Они должны соответствовать гнезду электрокара, поэтому для коммерческих станций важно, чтобы коннекторы были разных стандартов. Это делает оборудование универсальным.
- Управление доступом. Система контроля может предполагать обеспечение доступа по картам-ключам или оплата будет списываться прямо с банковской карты пользователя.
- Степень защиты корпуса. Он может быть практически герметичным, не пропуская внутрь пыль, грязь, воду. Некоторые модели имеют антивандальное исполнение.
Управлять устройством удобно по беспроводному каналу связи. Дизайн выбирают с учетом инфраструктуры, корпоративных цветов компании-заказчика.
Коммерческие и корпоративные модели благодаря универсальности и простоте использования устанавливают возле объектов разного назначения. Так, электрические зарядники устанавливают в следующих местах:
- паркинг многоквартирного дома;
- торгово-развлекательные центры;
- бизнес-центры, офисные парковки;
- автозаправки;
- таксопарки;
- рестораны, отели;
- спа-комплексы;
- стоянка возле зданий крупных компаний.
Желательно устанавливать коммерческие, корпоративные зарядные станции на крупных паркингах развлекательных и бизнес-центров. Для домашнего использования подойдут менее мощные устройства.