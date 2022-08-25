В Украине растет сеть корпоративных и коммерческих зарядных станций для электромобилей

С переходом человечества на автомобили с электрическим мотором остро встал вопрос эффективной и быстрой зарядки. Пользователи электромобилей нуждаются в обустройстве электростанции для подзарядки не только дома, но и на общественных паркингах. Поэтому возле офисов, супермаркетов, других объектов устанавливают коммерческие зарядные станции. Это интеллектуальное оборудование, предназначенное для зарядки нескольких электромобилей, отмечают специалисты компании TOKA.

Корпоративные и коммерческие электрозаправки

Коммерческие заправки устанавливают на общественных паркингах для привлечения клиентов или получения прибыли. Клиенты, сотрудники могут заряжать автомобиль платно или получают свободный доступ к оборудованию по корпоративным картам. Подобная станция имеет большую мощность, предназначена для одновременной заправки нескольких электрокаров. Монтаж бывает следующим:

Настенный. Используется в местах, где свободное пространство ограничено. Это компактное устройство с одним или несколькими разъемами.

Напольный. Терминал установлен на специальном пьедестале, позволяет поставить вокруг него машины. Обычно их монтируют на просторных паркингах.

Зарядная станция имеет удобный интерфейс. Благодаря программному обеспечению можно управлять оборудованием, получать информацию о пользователях в режиме реального времени, формировать отчеты.

Особенности

Производители в разных странах используют соответствующие стандарты при выпуске зарядных станций. В нашей стране преимущественно используются установки, которые распространены в Европе. Но также может эксплуатироваться техника американского или азиатского стандарта.

Современные электрозарядники имеют функцию быстрой зарядки https://toka.energy/shop/fast-chargers/. Это мощные устройства, способные зарядить аккумулятор автомобиля всего за 15-20 мин. на 80%. Затем мощность падает, зарядка выполняется в обычном режиме.

Также одной из главных характеристик, которую учитывают при выборе, является мощность зарядного устройства и тип подключения (к однофазной или трехфазной сети). Обращают внимание еще на ряд параметров:

Разъемы. Они должны соответствовать гнезду электрокара, поэтому для коммерческих станций важно, чтобы коннекторы были разных стандартов. Это делает оборудование универсальным.

Управление доступом. Система контроля может предполагать обеспечение доступа по картам-ключам или оплата будет списываться прямо с банковской карты пользователя.

Степень защиты корпуса. Он может быть практически герметичным, не пропуская внутрь пыль, грязь, воду. Некоторые модели имеют антивандальное исполнение.

Управлять устройством удобно по беспроводному каналу связи. Дизайн выбирают с учетом инфраструктуры, корпоративных цветов компании-заказчика.

Коммерческие и корпоративные модели благодаря универсальности и простоте использования устанавливают возле объектов разного назначения. Так, электрические зарядники устанавливают в следующих местах:

паркинг многоквартирного дома;

торгово-развлекательные центры;

бизнес-центры, офисные парковки;

автозаправки;

таксопарки;

рестораны, отели;

спа-комплексы;

стоянка возле зданий крупных компаний.

Желательно устанавливать коммерческие, корпоративные зарядные станции на крупных паркингах развлекательных и бизнес-центров. Для домашнего использования подойдут менее мощные устройства.