В яку церкву ходите, якою мовою розмовляєте? Уряд готує масштабне опитування українців
Моніторинг за 8 млн грн включатиме вивчення мовної та релігійної ідентичності громадян, у тому числі національних меншин та корінних народів
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня оголосила три тендери щодо дослідження у сфері міжнаціональних відносин та ідентифікації мовних, етнічних, релігійних ідентичностей громадян України. Загальна очікувана вартість досліджень – 8,2 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.
Також Держслужба з етнополітики має намір дослідити способи інтеграції та задоволення культурних і мовних потреб внутрішньо переміщених осіб з числа нацменшин та корінних народів.
Іще 900 тис. грн планується витратити на дослідження міжнаціональних відносин (етнічних, мовних та релігійних ідентичностей) жителів Чернівецької та Закарпатської областей. Буде опитано 1,2 тис. осіб (по 600 на область) віком від 18 років і старше, включаючи постійне населення і переселенців.
Результати трьох досліджень замовник розраховує отримати до кінця цього року.Tweet