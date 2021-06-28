Великий герб України: як виглядає, і що з ним не так

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Великий герб України. Тепер Великий герб повинен затвердити парламент причому двома третинами складу – 300 голосів. На жаль, герб-переможець вже викликав шквал критики з боку фахівців.

Букви розповідають, як виглядає Великий герб України і що з ним не так.

З чого все почалося

Державний герб України складається з малого і великого. Малий герб — золотий тризуб на блакитному тлі. Він був затверджений Верховною Радою 19 лютого 1992 року.

Наразі Великого герба в України немає – за 29 років незалежності його так і не змогли затвердити.

Нинішня спроба буде четвертою. Востаннє уряд затверджував проєкт Великого державного герба в 2009 році, проте тоді його не підтримала Верховна Рада.

Перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

25 серпня Верховна Рада проголосувала за те, щоб доручити Уряду до грудня провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Проти такої ідеї виступили деякі народні депутати.

Так, нардеп від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович проти ідеї, яку підтримали його колеги.

Він пояснив, що це вже п’ятий конкурс за час української незалежності.

Він нагадав, що рішення про те, що мають бути малий і великий герби приймалося тоді, коли в Раді була велика кількість нардепів від Комуністичної партії, які погоджувалися віддати голоси за “тризуб” лише у разі згадки про “великий герб”.

“Насправді тризуб Володимира Великого — це і є наш справжній державний герб, символ нашої приналежності до Київської Русі, нашої боротьби за українську державність”, – написав він.

Підтримав колегу нардеп від “Батьківщини” Іван Крулько. Його політсила пропонує затвердити тризуб єдиним Державним гербом України.

“Пропонуємо затвердити тризуб не малим, не великим, а Державним гербом України, який об’єднує всю Україну, а не розколює її”, – зазначив він.

Хто переміг у конкурсі

У листопаді був названий переможець конкурсу. Ним став проект київського художника Олексія Кохана.

“В цілому до конкурсу було допущено 112 робіт. Журі представило своє рішення на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знака Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб “, – написав міністр культури Олександр Ткаченко.

До речі, автор герба-переможця Олексій Кохан – колишній головний художник сатиричного українського журналу “Перець”, відомого своїми смішними карикатурами. Цей же герб вже брав участь у конкурсі майже чверть століття назад, але безуспішно.

Українці розкритикували ескіз на великий герб України, який переміг в конкурсі. Було також опубліковано велику кількість мемів.

“Сподіваюся, парламент це не затвердить”, “Наліпили, щоб немало))) Просто тризуб не влаштовує? А кого саме не влаштовує? Хіба не можна відмовитися від задумок, безглуздість яких вже доведена часом? “,” Запізнилися з цим дизайном років на 250 … Краще ніякого герба ніж це “,” Герб кіч, кров з очей, стиль “солянка збірна овочева”. Наліпили в купу все, що згадали “,” Цим треба не пишатися, а соромитися “,” Він жахливий “, – прокоментували українці.

Що не так із Великим гербом України

У Конституції вказано, що Великий герб України має містити малий герб та герб Війська Запорізького.

У більшості ескізів великого герба малюють галицького лева, як символ Західної України. Багато хто намагається не забути архистратига Михаїла, якого часто називають символом Києва.

Саме ці три елементи поєднали у проєкті Олексія Кохана. Галицький лев та архістратиг Михаїл тримають тризуб. А зверху козак, над яким розташована хоругва.

Заслужений художник України, автор клейнодів президента (булава, знак, печатка), трьох державних орденів, однієї медалі, нагрудних знаків до почесних звань, більше десятка регіональних і відомчих гербів і прапорів, голова “Геральдичної палати України” Олексій Руденко в коментарі виданню “Сьогодні” розповів, що не так у запропонованому Великому гербі України.

10 головних геральдичних порушень проєкту

Великі герби повинні бути увінчані шоломом або короною. Замість них стоїть хоругва. Лев зображений неправильно. У Гербі Галицької Русі лев спирається на скелю, тому повинен стояти на одній лапі, а три лапи – у повітрі. На гербі лев стоїть на двох лапах. Лев Галицько-Волинського королевсва не мав корони. У Лева на гербі вона чомусь є. Гербом Київської землі є просто ангел. Архангел Михаїл не має жодного стосунку до Київських земель, він з’явився у 16 столітті. У Архангела Михаїла повинен бути не тільки меч, але і щит. Зображення та одяг Архангела Михаїла неканонічні з точки зору православного іконопису. Козак повинен був зображений не у стоячому положенні, а крокуючим. Також такого одягу запорізькі козаки не носили. Щитотримачі – Лев і Архістратиг Михаїл топчуть ногами стрічку державного прапора. Зображення класів і кистей калини є “обгорнутими”, тобто, спрямовані вниз. Це принижує статус герба. Крім того, полегле колосся – це символ неврожаю. В гербі світської держави не має бути релігійних символів. Тут – це хрест. Він ображає почуття представників інших релігій – мусульман, іудеїв, буддистів і тощо

Зеленський і слід в історії

Голова “Геральдичної палати України” Олексій Руденко у коментарі ВВС-Україна розповів, що у багатьох представників нинішньої влади є бажання увійти в історію як людей, за час правління яких з’явився Великий герб.

На питання, хто ж у команді президента найбільший прихильник історії з гербом, він відповідає – перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

“Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці Акта проголошення незалежності України ми зможемо забезпечити утвердження Великого герба”, – заявляв пан Стефанчук 5 листопада.

“Владі хотілось увінчати свою каденцію якимись історичним рішенням. Приводом було відзначення тридцяти років незалежності”, – розповідає пан Руденко.

У серпні цього року, коли у “Слузі народу” витягнули “карту” Великого герба, там точно вірили у свій успіх.

Але з того часу рейтинг партії та президента суттєво впав. Монобільшість в парламенті пішла великими тріщинами.

“Якщо щось не сталось за тридцять років, то вже, мабуть, і не станеться. У нас прекрасний малий державний герб, не варто його чіпати, його можна спокійно порівнювати з найкращими європейськими, він виглядає гідно”, – наполягає геральдист Олекса Руденко.

Він переконаний, що всі спроби створити Великий герб приречені на ходіння по колу.

“Ми ж розуміємо, що практично до кожного елементу в гербі можна доколупатись – кожен елемент за бажання можна розгромити з геральдичної, наукової чи художньої точки зору”, – заявив Олекса Руденко.