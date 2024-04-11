Верховний Суд зобовʼязав УПЦ звільнити приміщення релігійних споруд у Переяславі та Кам’янець-Подільському

10 квітня 2024 року Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду залишив у силі рішення Господарського суду Київської області та постанову Північного апеляційного господарського суду по справі № 911/638/23. Рішенням було задоволено позовні вимоги Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та МКІП до Релігійної громади Української православної церкви щодо усунення перешкод у здійсненні права користування Михайлівською церквою.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб.

Крім того, сьогодні Верховний Суд також залишив без задоволення касаційну скаргу Релігійної громади УПЦ по справі 924/318/23, якою вона намагалася скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

В підсумку Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику «Камʼянець».

Міністерство культури та інформполітики України