Влияние музыки на развитие ребенка происходит еще до рождения

Ученые установили, что во время прослушивания колыбельных песен у ребенка замедляется сердцебиение. Еще до рождения музыка отыгрывает важную роль в формировании и развитии мозга. Музыкальные композиции помогают формировать навыки для успешного обучения, освоения языка и чтения. Они способствуют всестороннему развитию школьника.

Поэтому каждый ребенок должен обучаться музыкальной грамоте. Главное, определиться с направлением, считают эксперты, представляющие специализированный интернет-магазин музыкальных инструментов Интермузыка.

Музыка формирует вкус и развивает эстетические чувства

Индивидуальные музыкальные занятия развивают личность. И здесь не идет речь только об эмоциональных и художественных составляющих, но и мыслительных и интеллектуальных. У ребенка формируются:

абстрактное мышление;



творческие умения,



математические способности.

Между музыкой и математикой прямая взаимосвязь. Не секрет, что дети, имеющие талант к игре на музыкальных инструментах, хорошо решают задачки по физике и математике. У ребенка повышается абстрактное и пространственное мышление.

Во время обучения игры на музыкальном инструменте, у ребенка формируются нейрофизиологическое различие. Мозг его одновременно пытается слышать, воспринимать и интерпретировать звуки. Такой процесс происходит именно во время изучения композиции, но не при прослушивании мелодий. Развитие мозга проходит в новом формате, меняется естественный ход нейронной коммуникации. Благодаря этому ученик может с легкостью запоминать и обрабатывать сложную информацию.

Во время игры на музыкальном инструменте одновременно задействованы слуховые, двигательные, визуальные, сенсорные, эмоциональные компоненты нервной системы. В процессе игры происходит тренировка мозга благодаря эстетическим и художественным аспектам. Это и является одним из преимуществ обучения, ведь лучше этого стимулировать мозговую деятельность не сможет ни одна сфера деятельности.

Математические и лингвистические умения, расположенные в левом полушарии взаимодействуют и работают сообща с творческими функциями в правом.

Игра на музыкальном инструменте учит ребенка слышать, видеть и воспроизводить информацию одновременно. В процессе обучения развиваются все виды памяти: слуховая, зрительная, образная, моторная.