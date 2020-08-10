Водіям готують сюрприз стосовно відеофіксації ПДР

За інформацією заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, вже в наступному році на українських дорогах можуть встановити фантомні патрулі, які вимірюватимуть швидкість автомобіля в русі.

Як пише Білошицький, сьогодні камери відеофіксації ПДР розташовані виключно в Києві та Київській області.

Зокрема, TruCAM є єдиною можливістю вимірювати швидкість на дорогах, де ще не розташовані камери. Втім, вже через рік заплановано встановлювати фантомні патрулі, які також контролюватимуть швидкість транспорту.

Заступник начальника зауважив, що камери автофіксації працюватимуть у парі з TruCAM. // Вартові еспресо