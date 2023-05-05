ВООЗ скасувала статус пандемії для COVID-19

“Вчора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15-й раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду”, – сказав Гебреєсус.

Однак, за його словами, це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю.

“Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо”, – резюмував глава ВООЗ.