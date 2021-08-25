ВОЗ: 1,28 млрд человек страдают от гипертонии, больше половины из них не проходят лечение

Совместное исследование ВОЗ и Имперского колледжа Лондона было опубликовано в медицинском журнале «Ланцет». Эксперты собрали и проанализировали данные о давлении у людей в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран мира за период с 1990 года по 2019 год. Это самое масштабное на сегодняшний день исследование в этой области.

По данным специалистов, меньше всего людей, страдающих повышенным давлением, живут в богатых странах, а больше всего – в странах со средним и низким уровнем дохода. Самые низкие показатели по гипертонии – в Швейцарии, Перу и Канаде, самые высокие среди женщин – в Доминиканской Республике, Парагвае и на Ямайке, среди мужчин – в Венгрии, Парагвае и Польше.

В первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления, также входят Беларусь и Таджикистан. Там гипертония была диагностирована у 52 процентов и 51 процента мужчин соответственно.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что высокое артериальное давление существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний мозга и почек, и является одной и главных причин смерти на планете.

Лечение гипертензии: просто и дешево

Специалисты подчеркивают, что гипертензию при этом очень легко диагностировать: достаточно просто регулярно измерять давление, это можно делать даже в домашних условиях. Она также легко поддается лечению, а многие медикаменты, помогающие при высоком давлении, отличаются низкой стоимостью.

При этом, как отмечают в ВОЗ, только каждая 4-ая женщина и каждый 5-ый мужчина с повышенным давлением принимает эффективные лекарства, которые позволяют держать ситуацию под контролем.

«Даже спустя почти полвека после того, как мы начали лечить артериальную гипертонию, которую легко диагностировать и контролировать с помощью недорогих лекарств, многие люди с высоким кровяным давлением все еще не проходят лечение, и это провал системы общественного здравоохранения», – сказал один из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати.

Один из самых высоких в мире показателей лечения гипертензии – в Казахстане. Там необходимые медикаменты получают 74 процента женщин и 66 процентов мужчин, страдающих от высокого давления. Тройка лидеров – Канада, Исландия и Южная Корея. Хуже всего ситуация с лечением гипертонии обстоит в Африке к югу от Сахары, в ряде стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островных государств.

В ВОЗ также представили ряд рекомендаций, которые позволяют предотвращать гипертензию. Среди них – снижение употребления соли, алкоголя и транс-жиров, отказ от курения. Эксперты также подчеркивают необходимость вести активный образ жизни.

Топ-10 стран с самой низкой распространенностью гипертонии в 2019 году

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Распространенность в% от населения 1. Швейцария 17% 2. Перу 18% 3. Канада 20% 4. Тайвань (провинция Китая) 21% 5. Испания 21% 6. Республика Корея 21% 7. Япония 22% 8. Объединенное Королевство 23% 9. Китай 24% 10. Исландия 24%

МУЖЧИНЫ

Рейтинг Страна Распространенность в% от населения 1. Эритрея 22% 2. Перу 23% 3. Бангладеш 24% 4. Канада 24% 5. Эфиопия 25% 6. Соломоновы острова 25% 7. Папуа — Новая Гвинея 25% 8. Лаосская Народно-Демократическая Республика 26% 9. Камбоджа 26% 10. Швейцария 26%

Топ-10 стран с самой высокой распространенностью гипертонии в 2019 году

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Распространенность в% от населения 1. Парагвай 51% 2. Тувалу 51% 3. Доминика 50% 4. Доминиканская Республика 49% 5. Сан-Томе и Принсипи 48% 6. Ямайка 48% 7. Гаити 48% 8. Ирак 48% 9. Эсватини 47% 10. Ботсвана 47%

МУЖЧИНЫ

Рейтинг Страна Распространенность в% от населения 1. Парагвай 62% 2. Венгрия 56% 3. Польша 55% 4. Аргентина 54% 5. Литва 54% 6. Румыния 53% 7. Беларусь 52% 8. Хорватия 51% 9. Таджикистан 51% 10. Сербия 50%

Топ-10 стран с самым высоким уровнем лечения гипертонии в 2019 году

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Показатель в% от всех женщин с гипертонией 1. Республика Корея 77% 2. Коста-Рика 76% 3. Казахстан 74% 4. Соединенные Штаты Америки 73% 5. Исландия 72% 6. Венесуэла 71% 7. Сальвадор 71% 8. Португалия 71% 9. Канада 71% 10. Словакия 70%

МУЖЧИНЫ

Рейтинг Страна Оценить как% всех мужчин с гипертонией 1. Канада 76% 2. Исландия 71% 3. Республика Корея 67% 4. Соединенные Штаты Америки 66% 5. Казахстан 66% 6. Мальта 65% 7. Коста-Рика 63% 8. Германия 61% 9. Чехия 59% 10. Сингапур 59%

Топ-10 стран с самым низким уровнем лечения гипертонии в 2019 году

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Показатель в% от всех женщин с гипертонией 1. Руанда 11% 2. Нигер 15% 3. Кирибати 15% 4. Эфиопия 16% 5. Вануату 16% 6. Танзания 17% 7. Соломоновы острова 17% 8. Мадагаскар 19% 9. Мозамбик 19% 10. Кения 21%

МУЖЧИНЫ

Рейтинг Страна Оценить как% всех мужчин с гипертонией 1. Руанда 10% 2. Кения 10% 3. Мозамбик 10% 4. Вануату 11% 5. Соломоновы острова 11% 6. Нигер 12% 7. Мадагаскар 13% 8. Уганда 13% 9. Идти 14% 10. Буркина-Фасо 14%

Топ-10 стран с наибольшим ростом распространенности гипертонии в период с 1990 по 2019 год

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Повышение процентного пункта (1990 — 2019) 1. Кирибати 13 2. Тонга 13 3. Тувалу 12 4. Индонезия 12 5. Бруней-Даруссалам 10 6. Гаити 9 7. Ямайка 9 8. Мьянма 9 9. Самоа 9 10. Узбекистан 9

МУЖЧИНЫ

Рейтинг Страна Повышение процентного пункта (1990 — 2019) 1. Узбекистан 15 2. Аргентина 13 3. Парагвай 10 4. Южная Африка 10 5. Китай 10 6. Бруней-Даруссалам 9 7. Таджикистан 8 8. Ямайка 8 9. Доминиканская Республика 8 10. Тувалу 8

Топ-10 стран с наибольшим снижением распространенности гипертонии в период с 1990 по 2019 год

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Снижение процентных пунктов (1990-2019) 1. Германия 18 2. Испания 14 3. Япония 13 4. Сингапур 12 5. Российская Федерация 12 6. Италия 12 7. Австрия 11 8. Объединенное Королевство 11 9. Израиль 11 10. Швеция 10

МУЖЧИНЫ

Рейтинг Страна Снижение процентных пунктов (1990-2019) 1. Германия 19 2. Швейцария 14 3. Объединенное Королевство 13 4. Финляндия 12 5. Канада 12 6. Люксембург 10 7. Норвегия 10 8. Австрия 9 9. Италия 8 10. Малави 8

10 стран, в которых наблюдается наибольший рост показателей лечения в период с 1990 по 2019 гг.

ЖЕНЩИНЫ

Рейтинг Страна Повышение процентного пункта (1990 — 2019) 1. Республика Корея 46 2. Тайвань (провинция Китая) 38 3. Южная Африка 36 4. Коста-Рика 35 год 5. Польша 35 год 6. Венесуэла 35 год 7. Сербия 33 8. Бруней-Даруссалам 33 9. Сингапур 33 10. Колумбия 33

МУЖЧИНЫ