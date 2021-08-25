ВОЗ: 1,28 млрд человек страдают от гипертонии, больше половины из них не проходят лечение
В ВОЗ подчеркивают, что гипертонию очень легко диагностировать: достаточно просто регулярно измерять давление.
Число людей с гипертензией за последние 30 лет увеличилось почти вдвое – с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Причем 580 миллионов человек, страдающих от повышенного давления, не знали о своем синдроме, и 720 миллионов человек не проходили лечение. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения.
Совместное исследование ВОЗ и Имперского колледжа Лондона было опубликовано в медицинском журнале «Ланцет». Эксперты собрали и проанализировали данные о давлении у людей в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран мира за период с 1990 года по 2019 год. Это самое масштабное на сегодняшний день исследование в этой области.
По данным специалистов, меньше всего людей, страдающих повышенным давлением, живут в богатых странах, а больше всего – в странах со средним и низким уровнем дохода. Самые низкие показатели по гипертонии – в Швейцарии, Перу и Канаде, самые высокие среди женщин – в Доминиканской Республике, Парагвае и на Ямайке, среди мужчин – в Венгрии, Парагвае и Польше.
В первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления, также входят Беларусь и Таджикистан. Там гипертония была диагностирована у 52 процентов и 51 процента мужчин соответственно.
Эксперты ВОЗ подчеркивают, что высокое артериальное давление существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний мозга и почек, и является одной и главных причин смерти на планете.
Лечение гипертензии: просто и дешево
Специалисты подчеркивают, что гипертензию при этом очень легко диагностировать: достаточно просто регулярно измерять давление, это можно делать даже в домашних условиях. Она также легко поддается лечению, а многие медикаменты, помогающие при высоком давлении, отличаются низкой стоимостью.
При этом, как отмечают в ВОЗ, только каждая 4-ая женщина и каждый 5-ый мужчина с повышенным давлением принимает эффективные лекарства, которые позволяют держать ситуацию под контролем.
«Даже спустя почти полвека после того, как мы начали лечить артериальную гипертонию, которую легко диагностировать и контролировать с помощью недорогих лекарств, многие люди с высоким кровяным давлением все еще не проходят лечение, и это провал системы общественного здравоохранения», – сказал один из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати.
Один из самых высоких в мире показателей лечения гипертензии – в Казахстане. Там необходимые медикаменты получают 74 процента женщин и 66 процентов мужчин, страдающих от высокого давления. Тройка лидеров – Канада, Исландия и Южная Корея. Хуже всего ситуация с лечением гипертонии обстоит в Африке к югу от Сахары, в ряде стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островных государств.
В ВОЗ также представили ряд рекомендаций, которые позволяют предотвращать гипертензию. Среди них – снижение употребления соли, алкоголя и транс-жиров, отказ от курения. Эксперты также подчеркивают необходимость вести активный образ жизни.
Топ-10 стран с самой низкой распространенностью гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Распространенность в% от населения
|1.
|Швейцария
|17%
|2.
|Перу
|18%
|3.
|Канада
|20%
|4.
|Тайвань (провинция Китая)
|21%
|5.
|Испания
|21%
|6.
|Республика Корея
|21%
|7.
|Япония
|22%
|8.
|Объединенное Королевство
|23%
|9.
|Китай
|24%
|10.
|Исландия
|24%
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Распространенность в% от населения
|1.
|Эритрея
|22%
|2.
|Перу
|23%
|3.
|Бангладеш
|24%
|4.
|Канада
|24%
|5.
|Эфиопия
|25%
|6.
|Соломоновы острова
|25%
|7.
|Папуа — Новая Гвинея
|25%
|8.
|Лаосская Народно-Демократическая Республика
|26%
|9.
|Камбоджа
|26%
|10.
|Швейцария
|26%
Топ-10 стран с самой высокой распространенностью гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Распространенность в% от населения
|1.
|Парагвай
|51%
|2.
|Тувалу
|51%
|3.
|Доминика
|50%
|4.
|Доминиканская Республика
|49%
|5.
|Сан-Томе и Принсипи
|48%
|6.
|Ямайка
|48%
|7.
|Гаити
|48%
|8.
|Ирак
|48%
|9.
|Эсватини
|47%
|10.
|Ботсвана
|47%
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Распространенность в% от населения
|1.
|Парагвай
|62%
|2.
|Венгрия
|56%
|3.
|Польша
|55%
|4.
|Аргентина
|54%
|5.
|Литва
|54%
|6.
|Румыния
|53%
|7.
|Беларусь
|52%
|8.
|Хорватия
|51%
|9.
|Таджикистан
|51%
|10.
|Сербия
|50%
Топ-10 стран с самым высоким уровнем лечения гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Показатель в% от всех женщин с гипертонией
|1.
|Республика Корея
|77%
|2.
|Коста-Рика
|76%
|3.
|Казахстан
|74%
|4.
|Соединенные Штаты Америки
|73%
|5.
|Исландия
|72%
|6.
|Венесуэла
|71%
|7.
|Сальвадор
|71%
|8.
|Португалия
|71%
|9.
|Канада
|71%
|10.
|Словакия
|70%
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Оценить как% всех мужчин с гипертонией
|1.
|Канада
|76%
|2.
|Исландия
|71%
|3.
|Республика Корея
|67%
|4.
|Соединенные Штаты Америки
|66%
|5.
|Казахстан
|66%
|6.
|Мальта
|65%
|7.
|Коста-Рика
|63%
|8.
|Германия
|61%
|9.
|Чехия
|59%
|10.
|Сингапур
|59%
Топ-10 стран с самым низким уровнем лечения гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Показатель в% от всех женщин с гипертонией
|1.
|Руанда
|11%
|2.
|Нигер
|15%
|3.
|Кирибати
|15%
|4.
|Эфиопия
|16%
|5.
|Вануату
|16%
|6.
|Танзания
|17%
|7.
|Соломоновы острова
|17%
|8.
|Мадагаскар
|19%
|9.
|Мозамбик
|19%
|10.
|Кения
|21%
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Оценить как% всех мужчин с гипертонией
|1.
|Руанда
|10%
|2.
|Кения
|10%
|3.
|Мозамбик
|10%
|4.
|Вануату
|11%
|5.
|Соломоновы острова
|11%
|6.
|Нигер
|12%
|7.
|Мадагаскар
|13%
|8.
|Уганда
|13%
|9.
|Идти
|14%
|10.
|Буркина-Фасо
|14%
Топ-10 стран с наибольшим ростом распространенности гипертонии в период с 1990 по 2019 год
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Повышение процентного пункта (1990 — 2019)
|1.
|Кирибати
|13
|2.
|Тонга
|13
|3.
|Тувалу
|12
|4.
|Индонезия
|12
|5.
|Бруней-Даруссалам
|10
|6.
|Гаити
|9
|7.
|Ямайка
|9
|8.
|Мьянма
|9
|9.
|Самоа
|9
|10.
|Узбекистан
|9
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Повышение процентного пункта (1990 — 2019)
|1.
|Узбекистан
|15
|2.
|Аргентина
|13
|3.
|Парагвай
|10
|4.
|Южная Африка
|10
|5.
|Китай
|10
|6.
|Бруней-Даруссалам
|9
|7.
|Таджикистан
|8
|8.
|Ямайка
|8
|9.
|Доминиканская Республика
|8
|10.
|Тувалу
|8
Топ-10 стран с наибольшим снижением распространенности гипертонии в период с 1990 по 2019 год
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Снижение процентных пунктов (1990-2019)
|1.
|Германия
|18
|2.
|Испания
|14
|3.
|Япония
|13
|4.
|Сингапур
|12
|5.
|Российская Федерация
|12
|6.
|Италия
|12
|7.
|Австрия
|11
|8.
|Объединенное Королевство
|11
|9.
|Израиль
|11
|10.
|Швеция
|10
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Снижение процентных пунктов (1990-2019)
|1.
|Германия
|19
|2.
|Швейцария
|14
|3.
|Объединенное Королевство
|13
|4.
|Финляндия
|12
|5.
|Канада
|12
|6.
|Люксембург
|10
|7.
|Норвегия
|10
|8.
|Австрия
|9
|9.
|Италия
|8
|10.
|Малави
|8
10 стран, в которых наблюдается наибольший рост показателей лечения в период с 1990 по 2019 гг.
ЖЕНЩИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Повышение процентного пункта (1990 — 2019)
|1.
|Республика Корея
|46
|2.
|Тайвань (провинция Китая)
|38
|3.
|Южная Африка
|36
|4.
|Коста-Рика
|35 год
|5.
|Польша
|35 год
|6.
|Венесуэла
|35 год
|7.
|Сербия
|33
|8.
|Бруней-Даруссалам
|33
|9.
|Сингапур
|33
|10.
|Колумбия
|33
МУЖЧИНЫ
|Рейтинг
|Страна
|Повышение процентного пункта (1990 — 2019)
|1.
|Республика Корея
|50
|2.
|Канада
|46
|3.
|Коста-Рика
|40
|4.
|Германия
|39
|5.
|Исландия
|39
|6.
|Тайвань (провинция Китая)
|37
|7.
|Казахстан
|37
|8.
|Польша
|36
|9.
|Швейцария
|36
|10.
|Норвегия
|34