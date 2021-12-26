ВОЗ предупреждает: ситуация с «омикроном» скоро ухудшится
Количество заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня из-за его способности быстро распространяться, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.
По его словам, ситуация с «омикроном» станет «в 40 раз серьезнее через две недели». Слова Набарро цитирует «Международное французское радио».
В США отменены сотни рейсов в связи с нехваткой персонала из-за «омикрона»
- Во Франции число новых инфицированных достигло рекорда в 94 тысячи человек. На 27 декабря правительством запланировано специальное совещание, на котором могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.
- В Турции в результате инфицирования «омикроном» заболело более 10% новых пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 25 декабря, по данным американского университета Джонса Хопкинса, достигло 279 млн. С начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончалось почти 5,4 млн человек.
- Более 4500 рейсов были отменены авиакомпаниями, а еще тысячи были отложены по всему миру на рождественские выходные из-за варианта «омикрон». Согласно веб-сайту Flightaware, в 07:20 по Гринвичу в субботу было отменено не менее 2000 рейсов, из которых 700 были связаны с поездками в Соединенные Штаты, более 1500 задержаны. В пятницу, в рождественский сочельник, согласно тому же источнику, было отменено около 2400 рейсов и почти 11000 задержано. Более 600 рейсов, запланированных на воскресенье, также отменили.