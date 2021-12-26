ВОЗ предупреждает: ситуация с «омикроном» скоро ухудшится

Количество заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня из-за его способности быстро распространяться, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, ситуация с «омикроном» станет «в 40 раз серьезнее через две недели». Слова Набарро цитирует «Международное французское радио».

В США отменены сотни рейсов в связи с нехваткой персонала из-за «омикрона»