Выбор строительной компании: как найти лучших и как их оценить?

Правильный выбор строителей при ремонте или строительстве очень важен. Особенно, если вы раньше не ремонтировали и, следовательно, не имеете опыта общения со строителями и у вас мало друзей, которые могут дать хорошие рекомендации относительно хороших строительных компаний.

Если вы хотите, чтобы планы по строительству или ремонту жилья вашей мечты сбылись, не торопитесь с выбором. Узнавайте о вариантах, читайте отзывы, спрашивайте друзей. Кроме того, существуют рейтинги ранжирующие ремонтно-строительные компании Киева и других больших городов, в зависимости от отзывов клиентов и других факторов, таких как ценовая политика, качество выполненных работ и коммуникабельности.

Однако строительство дома мечты требует много терпения, общения и времени. Чтобы снизить уровень стресса, при выборе эксперты рекомендуют обращать внимание на несколько важных факторов.

Как отличить качественную строительную компанию от непрофессионалов?

1. Не дайте себя обмануть низкой ценой

При строительстве особняка или ремонте квартиры у немногих есть лишние деньги, поэтому они стараются сэкономить там, где это возможно. Однако не следует забывать, что чем качественнее и точнее выполнит работу строительная компания, тем дольше дом прослужит без дальнейшего ремонта.

Выбирая более дешевые строительные компании, имейте в виду, что этим компаниям тоже нужно где-то экономить. Может случиться так, что в компании нет квалифицированных специалистов с многолетним опытом или она будет работать очень быстро, чтобы в кратчайшие сроки взять как можно больше заказов. Если вы спешите строить, это может быть преимуществом. Однако если вас что-то не устраивает или вы захотите что-то изменить во время строительства, на это может просто не хватить времени. Если вы выбираете строительную компанию, узнайте, в какой форме они рассматривают жалобы. Компания может показаться надежным партнером, но общение может стать фатальной проблемой.

2. Не выбирайте первую доступную компанию

Лучшие компании обычно доступны не сразу. У них много заказов и их нужно согласовывать заранее. Спросите у строительной компании, которую вы хотите выбрать, над какими проектами она работает в настоящее время и могут ли они показать вам один из своих проектов или отвезти вас на строительную площадку. Убедитесь в их опыте. Не верьте тому ощущению, что компания доступна именно тогда, когда вам это нужно и ждет вас. С лучшими строительными компаниями вы этого не дождетесь.

3. Остерегайтесь специалиста, который «все может»

Если вы нашли строительную компанию, которая обещает предоставить универсального специалиста, важно в таком случае все хорошо проверить. Реальность обычно такова, что он либо не делает все, либо делает, и это отражается на качестве. Один и тот же человек не может быть квалифицированным каменщиком, архитектором, электриком или сантехником одновременно. Но если это компания, которая предоставит вам различных специалистов, это может быть большим преимуществом.

4. Четко назовите свои цели

Выбирая строительную компанию, четко обозначьте и назовите свои планы. Работайте с чертежами и эскизами для облегчения общения. Это просто позволит избежать недоразумений. Даже при подписании договора вы должны быть уверены, что строительная компания и руководитель строительства точно знают, что делать.

Неправильный выбор строительной компании отразится на последующих ремонтах и ​​еще больших финансовых затратах. Не бойтесь задавать вопросы и попросите объяснить, что именно делают строители. Наблюдайте за всем процессом. В конце концов, вы клиент, а это ваше жилище.