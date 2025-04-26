Як орендарю житла не стати жертвою шахраїв

З аферистами стикаються не тільки покупці квартир, але і люди, які шукають житло в оренду. Про шахрайські схеми, поширені на ринку оренди, розповіли оцінювачі житла компанії «Оцінка Ю Ей» (https://ocinka.ua).

Одна з їхніх частих хитрощів — «вигідні» пропозиції від недобросовісних посередників. Аферист орендує квартиру подобово, а потім намагається здати це житло на тривалий термін. Отримавши перший платіж, він зникне. Жертвами цієї схеми стають люди, які не читають договори, не вивчають документи і не проводять додаткових перевірок. Угода «на чесному слові» обертається втратою грошей. Оцінювачі рекомендують при оренді житла обов’язково вимагати у власника квартири документ, що підтверджує його право на це нерухоме майно.

Ще одна поширена схема — фейкові посередники. Аферисти представляються ріелторами і пропонують квартири з власної «закритої бази». Насправді такої бази не існує. Шахраї показують людям фотографії зданих або неіснуючих квартир. Фотографії квартир вони беруть з інтернету і обробляють за допомогою нейромережі, щоб їх не можна було знайти в пошуку. Після того, як людина вибирає привабливий варіант, аферист надсилає на пошту або в месенджер заповнений договір і бере плату за бронь квартири. Отримавши гроші, шахраї зникають. Притягнути їх до відповідальності складно, оскільки в договорі вказані невизначені інформаційні послуги. За словами експертів, фейкові посередники успішно наживаються на неуважних і довірливих громадянах.

Поширеним є й інший варіант шахрайство — виселення орендарів. Люди знімають квартиру, вносять передоплату, але через деякий час їх починають виживати різними способами, роблячи життя в квартирі нестерпним, або під різними приводами виселяти з квартири. При цьому орендодавець наполягає, що свою частину угоди виконав. Від подібних ситуацій орендаря захищають правильно складений договір найму і перевірка документів. Договір може захистити і від необґрунтованого виселення, і від раптового підвищення орендної плати. При цьому рекомендується перед заселенням скласти опис майна. Це допоможе уникнути ситуацій, коли орендодавець здає квартиру з розбухлими меблями з ДСП або зламаною сантехнікою, а потім вимагає відшкодувати збитки.

Оцінювачі житла зазначають, що серйозний підхід до документів сам по собі може відлякати шахраїв — аферист не захоче зв’язуватися і відмовиться здавати квартиру.

На що звернути увагу і що перевірити при оренді квартири

Пошук квартири – справа відповідальна. Крім передчуття від переїзду з’являються побоювання: раптом власник виявиться неблагонадійним або квартира не відповідає оголошенню? Про підводні камені краще знати заздалегідь. Для цього достатньо звернути увагу на деякі критерії, які допоможуть вам з вибором.

Неважливо, чи ви знімаєте апартаменти на добу або на тривалий період, – перше враження завжди найважливіше. У новому будинку ви повинні відчувати себе затишно і безпечно.

Як тільки зрозумієте, що внутрішній голос вас не підвів, можна перейти до більш формальних питань.

Відповідність оголошенню

Уважно огляньте приміщення на наявність підозрілих тріщин на стінах, дірок у стелі, цвілі та грибка в кутах. Надалі такі незручності можуть доставити масу клопоту: жити в таких умовах некомфортно, та й власник може затіяти суперечку, що поломки з’явилися з вашої вини.

Обов’язково звіряйте благоустрій і оснащеність квартири з тим, що власник вказав в оголошенні. Не соромтеся вказувати на невідповідності або робити зауваження. Орендодавці люблять прикрашати і видавати бажане за дійсне.

Однак не поспішайте відмовлятися від пропозиції через невеликі дефекти або дрібниці – спробуйте домовитися з власником про зниження ціни.

Інфраструктура

Район, в якому розташована квартира, відіграє величезну роль при оцінці житла. Якщо ця частина міста вам незнайома, попросіть господаря розповісти про переваги та недоліки місця розташування.

Наявність магазинів, закладів освіти та охорони здоров’я;

Близькість метро і зупинок громадського транспорту;

Наявність парковки поруч з будинком;

Особливості людей, що проживають по сусідству (молоді сім’ї, люди похилого віку, студенти тощо).

Право власності

Важливо знати, у кого ви знімаєте квартиру, щоб уникнути ризику натрапити на шахрая. Ви маєте повне право вимагати у господаря підтвердження того, що він є повноправним власником нерухомості. У цьому випадку орендодавець буде зобов’язаний пред’явити:

Документ на право власності;

Довіреність (якщо власником є родич орендодавця або угоду веде брокер);

Договір суборенди (якщо квартиру здає інший орендар за згодою власника).

З такими даними на руках не складно провести самостійну перевірку онлайн і переконатися, що власнику можна довіряти.

Договір і термін оренди

Укладення договору – найважливіша частина угоди і ваш надійний захист перед законом. Договір оренди не тільки регулює права і відповідальність сторін, але і гарантує, що вас не виселять на вулицю без причини.

Переконайтеся, що в договорі будуть прописані наступні пункти:

Термін здачі житла; Розмір і умови виплат; Комунальні платежі; Сума застави та умови її повернення; Дані обох сторін і найменування об’єкта; Комплектація квартири; Акт прийому-передачі; Умови ремонту.

Якщо господар відмовляється укласти угоду письмово, варто задуматися про його компетентність. Швидше за все, краще відмовитися від оренди і пошукати більш надійного орендодавця, який буде поважати ваші права і точно виконає свої зобов’язання.

Узгодження ремонту

Оселя – це місце, де панує затишок і спокій. Напевно, вам захочеться додати кілька штрихів в орендоване житло, оточити себе красивими речами і підлаштувати його під себе. Але деякі орендодавці дуже трепетно ставляться до своєї власності та можуть бути проти того, щоб ви щось змінювали.

Переконайтеся заздалегідь, чи можна вам перефарбувати стіни, поміняти кухонний гарнітур або повісити полиці в спальні. Якщо внести нововведення без відома господаря, можна потрапити в делікатну ситуацію: вас можуть попросити виплатити неустойку або взагалі розірвати договір.

Те ж саме стосується і термінового ремонту у зв’язку з поломкою обладнання. Уточніть, хто несе грошову відповідальність за усунення несправностей. Якщо ж ви оплачували ремонт техніки зі своєї кишені, попросіть знизити орендну плату, щоб покрити витрати.

Акт прийому-передачі

Перед тим, як в’їхати в квартиру своєї мрії, складіть протокол передачі приміщення. Він додається до договору оренди як додаток і, як правило, містить таку інформацію:

Оснащеність (обладнання, техніка);

Стан квартири (несправності та пошкодження);

Показання лічильників.

Не зайвим буде додати до протоколу фотографії квартири. З актом прийому-передачі на руках ви отримаєте незаперечну гарантію, що власник не буде стягувати з вас штраф за вже наявні поломки.

Список квитанцій

До вас квартиру швидше за все вже знімали і не раз. Запитайте у орендодавця погашені та неоплачені квитанції про оплату за останні місяці, щоб не довелося оплачувати рахунки попередніх мешканців.

Але не поспішайте ставити підпис, поки не переконаєтеся, що ця квартира – ідеальне місце для вас! Коли формальності улагоджені, справа залишається за малим – уточнити деталі.

Що запитати у власника при оренді квартири

У кожного власника є свої правила користування приміщенням, яких доведеться дотримуватися, якщо ви хочете обзавестися житлом в довгостроковій перспективі. Скористайтеся чек-листом з 10 питань:

Як часто орендодавець планує наносити візити з перевірками? Чи можливе проживання з дітьми або тваринами? Чи можна приводити гостей в квартиру? Чи можуть до вас підселити когось ще? Хто жив у квартирі до вас? Чи мінялися замки після виїзду попереднього мешканця? Чи порядні сусіди? Чи повернуть вам заставу, якщо ви виїдете раніше терміну? Чи хороша звукоізоляція або в квартирі шумно? Коли я можу в’їхати?

Якщо відповіді збігаються з вашими бажаннями, сміливо підписуйте договір і переїжджайте. Підійдіть до вибору правильно – так ви будете підготовлені до будь-яких несподіванок і уникнете ризиків для себе і свого щасливого майбутнього в новій квартирі.

Щоб бути максимально впевненими у власнику і не потрапити в халепу при оренді квартири, рекомендуємо також дізнатись про 8 пасток, в які можна потрапити при оренді квартири. Це допоможе вам оформити індивідуальний договір оренди під ваші потреби для захисту від будь-яких непередбачених ситуацій.