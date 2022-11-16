Як вберегтися від шахрайства в інтернеті: практичні поради

Сьогодні в інтернеті існують тисячі схем, за допомогою яких шахраї виманюють у людей гроші. Від “листів щастя” з африканськими спадками і до викупу товарів за завищеними цінами, які пропонують стареньким. На жаль, поліція не встигає відслідковувати всіх таких шахраїв вчасно.

Насправді, щоб не потрапити “на вудочку” – достатньо зберігати критичне мислення. Не переводити гроші незнайомцям, вимагати документи у незрозумілих ситуаціях, ставити гроші на ігрові автомати лише у легальних казино. Нижче зібрані прості правила, які допоможуть обійти найпопулярніші схеми онлайн шахрайства.

Захист особистих даних

Перший крок для захисту від шахраїв – не віддавати їм добровільно свою особисту та фінансову інформацію. Багато історій постраждалих від шахрайства починаються з того, що вони самостійно надали шахраям інформацію про себе.

Не вказуйте в інтернеті у відкритому доступі ПІБ, місце проживання, дату народження, номер телефону. Навіть якщо цю інформацію запитує якийсь сервіс, який не буде публікувати її відкрито – подумайте двічі, чи дійсно треба її надавати. Не говоріть нікому номер картки, строк її дії та CVV код. Навіть співробітники банків не мають права запитувати у користувачів ці дані разом. Для фінансових засобів – онлайн-банкінгу, інтернет-гаманців тощо – краще завести окремий номер мобільного та адресу email. І ніде в інтернеті більше їх не використовувати взагалі. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Особливо якщо вам надають їх у особистому листуванні маловідомі люди. Часто за такими посиланнями знаходяться фішингові сайти – які крадуть вашу фінансову інформацію для подальшого шахрайства. Не беріть участь у підозрілих акціях, для реєстрації в яких треба внести забагато особистих даних чи відправити якісь гроші. Особливо якщо вам пропонують занадто цінні подарунки.

Довіряй, але перевіряй

Інша сторона захисту від шахрайства – це безпечна поведінка. Здорова порція недовіри в інтернеті слугує найкращим захистом від шахраїв. Декому такі заходи здаються смішними. Але – лише до першого знайомства з шахраями.