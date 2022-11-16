Як вберегтися від шахрайства в інтернеті: практичні поради
Сьогодні в інтернеті існують тисячі схем, за допомогою яких шахраї виманюють у людей гроші. Від “листів щастя” з африканськими спадками і до викупу товарів за завищеними цінами, які пропонують стареньким. На жаль, поліція не встигає відслідковувати всіх таких шахраїв вчасно.
Насправді, щоб не потрапити “на вудочку” – достатньо зберігати критичне мислення. Не переводити гроші незнайомцям, вимагати документи у незрозумілих ситуаціях, ставити гроші на ігрові автомати лише у легальних казино. Нижче зібрані прості правила, які допоможуть обійти найпопулярніші схеми онлайн шахрайства.
Захист особистих даних
Перший крок для захисту від шахраїв – не віддавати їм добровільно свою особисту та фінансову інформацію. Багато історій постраждалих від шахрайства починаються з того, що вони самостійно надали шахраям інформацію про себе.
- Не вказуйте в інтернеті у відкритому доступі ПІБ, місце проживання, дату народження, номер телефону. Навіть якщо цю інформацію запитує якийсь сервіс, який не буде публікувати її відкрито – подумайте двічі, чи дійсно треба її надавати.
- Не говоріть нікому номер картки, строк її дії та CVV код. Навіть співробітники банків не мають права запитувати у користувачів ці дані разом.
- Для фінансових засобів – онлайн-банкінгу, інтернет-гаманців тощо – краще завести окремий номер мобільного та адресу email. І ніде в інтернеті більше їх не використовувати взагалі.
- Не переходьте за підозрілими посиланнями. Особливо якщо вам надають їх у особистому листуванні маловідомі люди. Часто за такими посиланнями знаходяться фішингові сайти – які крадуть вашу фінансову інформацію для подальшого шахрайства.
- Не беріть участь у підозрілих акціях, для реєстрації в яких треба внести забагато особистих даних чи відправити якісь гроші. Особливо якщо вам пропонують занадто цінні подарунки.
Довіряй, але перевіряй
Інша сторона захисту від шахрайства – це безпечна поведінка. Здорова порція недовіри в інтернеті слугує найкращим захистом від шахраїв. Декому такі заходи здаються смішними. Але – лише до першого знайомства з шахраями.
- Купуйте товари “з рук” лише на дошках оголошень, які пропонують безпечну оплату. В такому випадку гроші резервуються до того часу, доки покупець не підтвердить отримання товару. Або ж користуйтеся доставкою з післяплатою.
- Ніколи не вносьте передоплату за товар, якщо сума для вас досить значна Особливо якщо не впевнені в компанії чи людині, що виступає продавцем.
- Великі покупки краще здійснювати у відомих всеукраїнських мережах крамниць. Це не лише вбереже вас від шахрайства. У великих мереж зазвичай є точки видачі, де можна перевірити якість товару до оформлення покупки. Також, в них легше отримати гарантійне обслуговування у разі несправності.
- Донатьте гроші лише перевіреним волонтерам. Якщо хочете допомогти у зборі на щось – не бійтеся просити у волонтера підтвердження цілі збору. Це можуть бути чеки за попередні витрати, відео від тих, кому допомагають, документи, що підтверджують проблему – і т.д.
- Звертайте увагу на адреси сайтів. Шахраї часто створюють копії відомих ресурсів, щоб виманити гроші у користувачів. Якщо в адресі сайту містять якісь незрозумілі цифри чи вона відрізняється від звичної – не вводьте на сайті свої логін та пароль. Спершу переконайтеся, що це вірна копія.
- Якщо друг в інтернеті просить терміново зайняти грошей – не полінуйтеся передзвонити та уточнити, що це дійсно він. А не шахрай, який зламав соціальні мережі близької вам людини.