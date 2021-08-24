До маршу залучили мешканців усіх регіонів.

У Києві розпочався Марш захисників України. За попередньою оцінкою, очікувалася участь 30-50 000 людей.

Він розпочався по завершенню святкового параду і стартував з Парку Шевченка. Колона рушає до Майдану Незалежності.

За словами координатора «Спілки ветеранів війни з Росією» Олександра Войтка, участь беруть родичі загиблих учасників Революції Гідності, родини загиблих учасників війни з Росією, ветерани, військові медики та капелани, пише «Укрінформ».

До маршу залучили мешканців усіх регіонів.

Нагадаємо, сьогодні в центрі міста відбувся масштабний військовий парад. Також військово-морський парад організували в Одесі.

Олександр Рудоманов, Корреспондент

LB.ua