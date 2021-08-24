У Києві розпочався Марш захисників України
До маршу залучили мешканців усіх регіонів.
У Києві розпочався Марш захисників України. За попередньою оцінкою, очікувалася участь 30-50 000 людей.
Він розпочався по завершенню святкового параду і стартував з Парку Шевченка. Колона рушає до Майдану Незалежності.
За словами координатора «Спілки ветеранів війни з Росією» Олександра Войтка, участь беруть родичі загиблих учасників Революції Гідності, родини загиблих учасників війни з Росією, ветерани, військові медики та капелани, пише «Укрінформ».
До маршу залучили мешканців усіх регіонів.
Нагадаємо, сьогодні в центрі міста відбувся масштабний військовий парад. Також військово-морський парад організували в Одесі.
Олександр Рудоманов, КорреспондентTweet