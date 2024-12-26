Як зареєструвати новий транспортний засіб у сервісному центрі МВС

Сісти за кермо нового автомобіля – мрія для багатьох водіїв. Автомобільний ринок пропонує великий вибір на будь-який гаманець і смак. Станом на зараз з початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах. Як поставити на облік нове авто та які документи необхідні? Нагадуємо алгоритм дій.

Реєстрація нового автомобіля здійснюється в будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Власник може звернутись особисто до територіального підрозділу, або передати повноваження продавцю. У такому випадку автосалон генерує довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також формується акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та зареєструвати авто.

Під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов’язковому огляду Експертною службою МВС. Транзитні номерні знаки можуть не видаватися, а машина – перебувати в автосалоні.

Документи для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності.

При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розмір збору залежить від вартості авто, у 2024 році він становить:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3% ;

– сплачується ; більше ніж 499 620 грн , але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4% ;

, але не перевищує або дорівнює – сплачується ; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

Звертаємо увагу, що збір до пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

Головне управління Національної поліції в Одеській області