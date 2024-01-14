Які виплати передбачені родинам полонених та зниклих безвісти

З перших днів війни, яку розпочала Росія, на захист України стало багато військовослужбовців. На жаль, в цей час військові часто потрапляють в полон або вважаються зниклими безвісти. Їх рідні мають право на певні виплати від держави.

Фахівці «Юридичної сотні» пояснили, що виплати грошового забезпечення військовополонених та зниклих безвісти регулює постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 884.

Право на виплати, зокрема додаткових та інших видів грошового забезпечення, мають в порядку черговості такі члени сім’ї:

дружина (чоловік);

повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем якщо не має дружини чи чоловіка;

законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку);

утриманці військовослужбовців;

батьки рівними частками, якщо військовослужбовці не одружені та не мають дітей.

Якщо хтось відмовляється від виплати, його частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на грошове забезпечення.

З дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти – грошове забезпечення виплачується членам сімей за їхньою заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї;

довідка про реєстрацію місця проживання якщо немає такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копія РНОКПП (індивідуального податкового номера).

Грошове забезпечення виплачується щомісяця на підставі наказів командирів (начальників, керівників) військових частин (установ, організацій) членам сімей військовослужбовців:

захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах — до дня звільнення;

безвісно відсутніх, — до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації). Йдеться як про грошове забезпечення таких військовослужбовців, так і додаткову винагороду 100 000 грн/місяць, передбачену постановою КМУ № 168 від 28.02.2022.

Нагадаємо, які виплати при звільненні з військової служби за станом здоров’я передбачені для військових. Не всі військові знають про них або не знають як реалізувати своє право на ці виплати. // Дзеркало тижня